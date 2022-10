Carregar reprodutor de áudio

O CEO do campeonato totalmente elétrico, Jamie Reigle, assinou um Memorando de Entendimento com a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio na terça-feira, que abriria o caminho para uma corrida da Fórmula E na capital japonesa em março ou abril de 2024.

Isso segue um anúncio no mês passado feito por Koike de que Tóquio estava explorando trazer F-E para a cidade como parte dos esforços para incentivar a adoção de veículos com emissão zero.

Um percurso especial será montado em torno do centro de exposições Tokyo Big Sight, localizado na orla da Baía de Tóquio, no distrito de Ariake, em Koto Ward, longe do centro da cidade densamente povoado.

“O governo metropolitano de Tóquio cooperará totalmente para garantir que a corrida de Tóquio, que será promovida pela Fórmula E Operations, possa ser realizada na primavera de 2024”, disse Koike.

"Gostaríamos de usar a principal categoria de corrida elétrica do mundo como um impulso para promover a adoção de veículos com zero emissões e avançar em direção ao nosso objetivo de uma Tóquio com zero emissões. Estamos realmente ansiosos pelo evento."

Reigle disse que uma data exata para o E-Prix de Tóquio inaugural será fixada no próximo verão, e que a F-E está vendo isso como um projeto de longo prazo.

"O acordo é plurianual, mas estamos olhando para ele como um projeto de longo prazo", disse Reigle. “Estamos trabalhando na suposição de 20 mil espectadores no primeiro ano, mas não estamos preocupados com quanta receita será gerada pelo primeiro evento em 2024. Estamos olhando mais à frente.

"Tóquio é uma cidade onde sempre quisemos correr, então temos que fazer o investimento primeiro. Ainda somos uma categoria jovem, então ao lado da corrida precisamos realizar uma variedade de eventos para atrair o interesse das pessoas e convencê-las a vir.

“À medida que consideramos que direção seguir no futuro com os veículos elétricos, acho muito simbólico realizarmos uma corrida em Tóquio, no Japão”.

Realizar uma corrida no Japão tem sido um objetivo declarado publicamente da FE, com Yokohama também nomeada como cidade candidata, mas as rígidas leis de policiamento do país sempre foram citadas como um grande obstáculo na realização de tal evento.

No entanto, o progresso foi finalmente feito neste departamento no início deste ano, com o ex-piloto da F-E que virou político Sakon Yamamoto, que foi eleito para a Câmara dos Representantes do Japão nas eleições gerais do ano passado, liderando um grupo dentro do Partido Liberal Democrata, no poder, cujo objetivo é aprovar um projeto de lei que tornaria possíveis as corridas de rua.

O projeto de lei deveria ser submetido à revisão em março, mas o progresso parece ter parado e ainda não foi submetido.

Em meio aos obstáculos de realizar uma corrida em vias públicas no Japão, sabe-se que a F-E tentou realizar uma corrida em um percurso permanente como Tsukuba, localizado a cerca de 60 km ao norte de Tóquio, mas esses esforços também não deram em nada.

Duas corridas de demonstração envolvendo carros da FE ocorreram em Tóquio - uma em Roppongi em 2015 com Yamamoto ao volante e a outra no ano seguinte com o então piloto da Abt Lucas di Grassi no distrito central de Marunouchi.

As notícias de uma corrida em Tóquio serão um impulso para a única fabricante japonesa da F-E, a Nissan, que tem sede em Yokohama. Nenhum piloto japonês participou da série desde que Kamui Kobayashi dirigiu pela Andretti Autosport no E-Prix de Hong Kong em 2017.

