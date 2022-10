Carregar reprodutor de áudio

A DS se uniu formalmente à equipe Dragon Penske de Fórmula E para 2022-2023 e além, formando a DS Penske com Jean-Eric Vergne e o atual campeão Stoffel Vandoorne se juntando à equipe.

A fabricante francesa, uma ramificação da marca Citröen, fez anteriormente parceria com a equipe Techeetah ao longo da era do Gen2 e conquistou dois campeonatos de pilotos e equipes cada com a equipe chinesa.

Mas com a incerteza significativa sobre o compromisso da SECA, o conglomerado de mídia chinês responsável pela Techeetah, a DS se separou da equipe e transferiu suas atenções para a equipe Dragon Penske - de propriedade de Jay Penske, filho de Roger Penske.

Vergne continua seus laços com a Stellantis para ficar com a DS, combinando isso a uma vaga no projeto Hypercar do WEC da Peugeot, enquanto o vencedor do título de 2021-2022, Vandoorne, muda de equipes após três anos, com a saída da Mercedes.

O diretor de desempenho da DS, Thomas Chevaucher, que também se mudou da Techeetah, disse que a marca está "ansiosa" para iniciar uma parceria de sucesso com a equipe anteriormente conhecida como Dragon.

“O início de uma nova associação é sempre um grande momento, e todos nós da DS Performance estamos ansiosos para começar esta nova aventura com a Penske Autosport”, disse Chevaucher.

"Estamos iniciando essa parceria da melhor forma possível com dois campeões no time!

"Graças a Stoffel e Jean-Eric, provavelmente temos uma das melhores formações e também a dupla mais rápida do grid.

"Com a experiência em powertrain e software da DS Performance, agora estamos em uma posição ideal para continuar nossa busca por vitórias e títulos."

“Estamos entusiasmados com a parceria com a DS Automobiles, uma marca automotiva icônica que compartilha nossas ambições em busca da excelência”, acrescentou Penske.

"Este é um marco importante para nossa equipe e algo que esperamos há anos. Juntos, vamos ultrapassar os limites tecnológicos em nossa busca por desempenho e vitórias.

“Com o piloto campeão mundial Stoffel e o bicampeão Jean-Eric, estou confiante de que temos uma das formações mais fortes do grid!”

A Dragon terminou a temporada anterior com apenas dois pontos, cortesia de Sergio Sette Câmara em Londres. O time também teve Antonio Giovinazzi, mas que não conseguiu pontuar.

Sette Câmara, desde então, deixou a equipe para o NIO 333, enquanto Giovinazzi é um candidato a uma vaga na Haas F1, mantendo laços com a Ferrari.

A equipe Dragon Penske já venceu duas corridas na Fórmula E, com uma vitória nas duas primeiras temporadas graças a Jerome D'Ambrosio - que recentemente deixou seu cargo de chefe de equipe na Maserati.

A Dragon ficou em segundo lugar no primeiro campeonato de equipes, mas uma queda constante significa que terminou em 11º em cada uma das últimas três temporadas.

Antes de ingressar na Techeetah, a DS também forneceu powertrains para a equipe Virgin - agora Envision - durante a era Gen1.

