O Brasil pode finalmente ter uma corrida da Fórmula E em 2021. O ePrix de Santigado pode sair do calendário da categoria, abrindo a oportunidade para um novo lugar na América do Sul. O Rio pode ser o local escolhido com um projeto liderado por Nelsinho Piquet.

Lucas di Grassi também já opinou sobre o assunto, além de ter sugerido traçados tanto no Rio como em São Paulo. No vídeo abaixo, durante o fim de semana da Fórmula E no Chile, o piloto da Audi expressou sua opinião sobre o assunto, além de suas preferências. Veja:

“Sem dúvida, seria muito legal ter uma corrida da Fórmula E no Brasil. O país acabou de perder a prova do Mundial de Endurance (WEC), na F1 há uma briga entre São Paulo e Rio de Janeiro, então se a F1 ficar em São Paulo e a F-E com o Rio, seria excelente para os pilotos, para mim e para o Felipe Massa.”

“Seria fantástico correr na frente do público brasileiro. Acho que tem tudo para acontecer, o que precisa acertar é a parte financeira, de quem paga pelo evento. Obviamente, a cidade do Rio de Janeiro não está em uma situação muito boa, tenho minhas dúvidas se vai acontecer ou não, mas continuo torcendo que aconteça, porque seria fantástico. Minha preferência é São Paulo, mas se tiver uma corrida no Brasil, já é uma vitória.”

