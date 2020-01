Fórmula E: Massa teve uma de suas "piores corridas" em Santiago

Vice-campeão da Fórmula 1 com a Ferrari e atualmente piloto da Fórmula E, o brasileiro Felipe Massa, da equipe Venturi, disse que fez uma de suas “piores corridas” no ePrix de Santiago neste sábado.

O vencedor de 11 corridas na F1 se envolveu em batalha controversa com seu companheiro de time, o ítalo-suíço Edoardo Mortara, e acabou perdendo ritmo e posições após se manter na briga pelo top-5 nos primeiros momentos da prova no Chile.

No incidente com Mortara, a dupla da Venturi brigava por um melhor lugar no pelotão da frente, mas Massa precisou frear bruscamente para evitar uma batida e acabou ultrapassado por concorrentes que vinham logo atrás.

Questionado pelo Motorsport.com sobre se a equipe deveria ter reagido às suas batalhas com Mortara, Massa respondeu: “Para ser sincero, tive muitas surpresas durante a corrida e essa é uma delas”.

“Talvez tenha sido uma das minhas piores corridas, porque perdi muitas posições”, afirmou o piloto brasileiro, que largou da quarta posição do grid chileno mas terminou o ePrix da capital no nono posto.

“Definitivamente precisamos trabalhar mais eficientemente como equipe, e tenho certeza de que isso acontecerá. Caso contrário, não será realmente bom para nós quando pensamos nos pontos e tudo mais”, ponderou o vice-campeão da F1 em 2008. Relembre suas vitórias:

Galeria Lista GP da Turquia de 2006 1 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari 248, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP do Brasil de 2006 2 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari 248, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP do Bahrein de 2007 3 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP da Espanha de 2007 4 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP da Turquia de 2007 5 / 11 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP do Bahrein de 2008 6 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 2º GP da Turquia de 2008 7 / 11 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP da França de 2008 8 / 11 Foto de: Eric Gilbert Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 2º GP da Europa de 2008 9 / 11 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP da Bélgica de 2008 10 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 2º GP do Brasil de 2008 11 / 11 Foto de: LAT Images Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º

Massa pôde ser visto gesticulando de seu cockpit para Mortara, que mais tarde abandonou a corrida na volta 29 com danos na suspensão frontal dianteira após uma colisão com António Félix da Costa, piloto português da DS Techeetah.

Ao Motorsport.com, o competidor ítalo-suíço também falou sobre a disputa com o companheiro: “Eu gostaria que a equipe tivesse reagido mais cedo, porque no final nós dois perdemos tempo de volta”.

“Isso não foi muito bom e acho que precisamos ter um pouco mais de cuidado nesse aspecto, principalmente porque, como tantas vezes, eu tinha o modo de ataque e deveríamos ter ajudado um ao outro”, argumentou Mortara.

A chefe de equipe da Venturi, Susie Wolff, que trabalhou com Massa na Williams F1, disse: “Santiago será uma corrida lembrada pelo que poderíamos ter feito. Vários incidentes na pista tornaram a prova complicada para nós”.

