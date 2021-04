A manhã da Fórmula E em Roma foi bastante atribulada, com diversos acidentes, levando até ao cancelamento do segundo treino livre, ainda na madrugada brasileira. Mas um deles chamou a atenção, quando Oliver Turvey, da NIO 333, encheu a traseira de alguns carros que estavam parados no grid para fazer simulação de largada após o final do TL1.

Na primeira sessão do dia, o brasileiro Lucas di Grassi terminou na frente, com 01min38s785, a frente de Stoffel Vandoorne, da Mercedes, que terminou com a pole position. Mas o momento que mais chamou a atenção no TL1 veio após a bandeira quadriculada.

Como é tradicional na F-E, os pilotos se alinham no grid após o final de cada treino livre para fazer uma simulação de largada, já que os momentos para esse tipo de treinamento são muito limitados devido ao formato do final de semana da categoria.

Mas enquanto os pilotos estavam alinhados no grid, Oliver Turvey, da NIO 333, não percebeu que seus companheiros de F-E estavam parados e não desacelerou. Resultado: o britânico bateu em cheio na traseira do bicampeão Jean-Éric Vergne, da Techeetah, e Jake Dennis, da BMW Andretti. Veja o momento do acidente:

A batida causou um verdadeiro engavetamento, além de deixar uma grande quantidade de detritos na pista. Veja imagens feitas após o incidente:

O caso foi rapidamente colocado sob investigação e Turvey, que não participou da classificação por conta da extensão dos danos, recebeu seis pontos de punição em sua licença.

E a batida de Turvey não foi o único caso no dia. O TL2 foi cancelado após dez minutos transcorridos porque uma das zebras na parte de dentro da chicane na curva 12 se soltou. A direção de prova tentou resolver o caso, mas após 40 minutos de paralisação optou por encerrar a sessão.

Durante a última etapa da classificação, a Super Pole, Oliver Rowland vinha em condições de conquistar a pole position, após liderar a fase de grupos, mas acabou batendo com força no muro na saída da última curva, terminando com a terceira posição, mas com uma suspensão traseira quebrada.

A Fórmula E realiza o primeiro de dois ePrix em Roma ainda neste sábado. A corrida tem largada marcada para 11h e você pode acompanhar a transmissão pela TV Cultura e o SporTV.

