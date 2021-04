Em meio ao "milagre" da realização do ePrix de Roma, o grid da Fórmula E foi às ruas da capital italiana na manhã deste sábado (10) para a definição do primeiro grid de largada do final de semana. No final, Stoffel Vandoorne terminou com a pole position para a Mercedes após um erro na última curva custar a melhor volta para Oliver Rowland, da Nissan.

A manhã em Roma foi atribulada até aqui. No primeiro treino livre, Lucas di Grassi foi o mais rápido, marcando 01min38s785, 0s062 a frente de Stoffel Vandoorne, da Mercedes, em uma sessão em que o top 11 ficou dentro do mesmo segundo. Mas o TL1 terminou de modo conturbado, assim como aconteceu em Diriyah, no final de fevereiro.

Jean-Éric Vergne, Oliver Turvey e Jake Dennis se envolveram em um engavetamento na reta principal após o final da sessão, quando é comum que os pilotos façam treinamento de largada. Turvey, da NIO 333, não desacelerou a tempo, batendo na traseira de Dennis e do bicampeão, que saiu com algumas dores, mas foi liberado.

Enquanto isso, o TL2 mal aconteceu, com a sessão de 30 minutos sendo cancelada após apenas 10 com bandeira verde. O motivo para a paralisação foi uma zebra que se soltou na parte de dentro da chicane da curva 12 após investidas de Alex Lynn e Nico Muller. Após 40 minutos de bandeira vermelha, a direção de prova optou por cancelar o treino.

Na primeira fase da classificação, quando os pilotos são divididos em quatro grupos com seis pilotos cada, separados pela sua posição no Mundial, tivemos Sérgio Sette Câmara, da Dragon Penske, na segunda leva e Lucas di Grassi, da Audi, na terceira.

Em meio a uma pista úmida, no novo traçado do Circuito Urbano do EUR, Oliver Rowland colocou a Nissan na ponta da primeira parte da classificação, com 01min38s481, levando um ponto extra. Além de Rowland, os outros pilotos que garantiram a vaga na Super Pole foram Andre Lotterer, Stoffel Vandoorne, Lucas di Grassi, Jean-Éric Vergne e Maximilian Günther.

Sérgio Sette Câmara foi o 16º, enquanto entre os campeões, Sébastien Buemi foi o 10º e António Félix da Costa foi apenas o 18º.

A primeira parte da classificação acabou com bandeira amarela após a Virgin de Nick Cassidy ficar parada no meio da curva 14 enquanto o neozelandês tentava fazer sua volta volta rápida no último grupo. Confira a classificação final da fase de grupos da classificação, que definiu as posições de largada do 7º ao 24º.

Na Super Pole, Stoffel Vandoorne conquistou a pole position ao marcar 01min38s484. Oliver Rowland vinha com tudo para fazer a melhor volta, mas acabou batendo com força no muro na saída da última curva e acabou perdendo tempo e com uma suspensão traseira quebrada, dando um desafio para os mecânicos da Nissan antes da corrida.

Completaram o top 6 Andre Lotterer, Oliver Rowland, Lucas di Grassi, Jean-Éric Vergne e Maximilian Günther. Apesar de terminarem em quinto e sexto, Vergne e Günther não largarão em quinto e sexto respectivamente, já que trocaram peças e cumprirão punições no grid de largada.

A Fórmula E volta à pista de Roma ainda neste sábado para o primeiro de dois ePrix na capital italiana. A corrida tem largada marcada para 11h e você pode acompanhar a transmissão pela TV Cultura e o SporTV.

