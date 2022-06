Carregar reprodutor de áudio

Rafael Câmara iniciou a etapa de Misano da F4 Italiana com mais um troféu. O brasileiro da Ferrari Driver Academy foi protagonista da primeira prova da rodada tripla, liderando 14 das 17 voltas na segunda etapa do campeonato. Com o segundo lugar, ele reduziu a distância para o líder do campeonato de 11 para oito pontos.

O dia começou com as tomadas de tempo, e o carro #88 da equipe Prema cravou o segundo lugar no grid de 36 carros para as três provas. Seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli ficou com as poles.

Na largada, Rafa tracionou melhor que o segundo-anista na categoria. O representante do programa de jovens talentos da Mercedes tratou de defender a linha interna na curva 1, mas o brasileiro vinha com mais ação e conseguiu concretizar uma bela manobra por fora.

O safety-car então foi acionado para remoção de carros acidentados em dois incidentes distintos. Na relargada, Rafa saltou bem e chegou a abrir quase 1s de margem.

Mas o italiano vinha rápido e alcançou o carro #88 na volta 9. Ele atacou duas vezes, mas o brasileiro foi hábil ao defender a linha interna nas curvas e forçar o companheiro a tentar uma manobra por fora. Na volta 14 os dois reproduziram a mesma disputa.

Mas, na volta 15, Kimi mergulhou por dentro na curva 13 e assumiu a liderança. Com pneus mais desgastados pela batalha, Rafa ainda foi atacado pelos seus companheiros de equipe Prema James Wharton e Charlie Wurz, até que os dois foram surpreendidos pelo irlandês Alexander Dunne, que fez ultrapassagem dupla na volta final e completou o pódio.

“Foi uma corrida muito disputada", disse Câmara. "Tive a oportunidade na largada e aproveitei bem. Depois tivemos uma briga dura pela liderança. Foi uma batalha limpa o tempo todo, então o segundo lugar foi merecido".

"Aprendemos muito e vamos trabalhar mais ainda no domingo para subir um degrau a mais no pódio e buscar a vitória que escapou no final hoje. O campeonato é longo e o principal é terminar sempre as corridas e seguir evoluindo”

As corridas de domingo estão marcadas para 4h40 e 12h40 pelo horário de Brasília. Todas as provas são exibidas pela página da F4 Italiana no Facebook e Youtube.

Nesta etapa de Misano, Rafa corre com a hashtag #SOSRecife em seu carro, para ajudar no esforço de ajuda às famílias atingidas pelas chuvas que devastaram a região metropolitana de sua cidade natal.

Confira a programação do domingo na F4 Italiana em Misano:

5h40 – Corrida 2 – F4 Italiana (30 minutos +1 volta)

12h40 – Corrida 3 – F4 Italiana (30 minutos +1 volta)

(*) Horários de Brasília

Campeonato Italiano de F4 (top 5):

Alexander Dunne (IRL) 73 pontos Rafael Câmara (BRA) 65 Kacper Sztuka (POL) 43 James Wharton (AUS) 39 Martinius Stenshore (NOR) 30

