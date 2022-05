Carregar reprodutor de áudio

Rafael Câmara segue em alta nas pistas europeias. O pernambucano da Ferrari Driver Academy encerrou a segunda etapa do Campeonato Alemão de F4 com um segundo e um quarto lugar em Hockenheim e conservou a vice-liderança na tabela de pontos.

A primeira corrida de domingo teve um roteiro muito similar ao da prova de sábado. Rafa largou em segundo e momentaneamente caiu para terceiro. Ele então retomou a vice-liderança na volta 2, para terminar a cerca de 3s do vencedor e líder do campeonato, Kimi Antonelli.

A prova final foi mais movimentada, com Rafa e Antonelli partindo da quarta fila pela regra de inversão do grid.

Em boas disputas, inclusive com linhas de 3-wide e uma ultrapassagem dupla, o brasileiro levou quatro voltas para se livrar do trânsito. Ele vinha em quinto quando foi acionado o safety-car. A relargada então aconteceu na volta 8 e, na passagem seguinte, Rafa conquistou mais uma posição, para receber a bandeirada em quarto.

“Tivemos boas corridas e fico contente pelo resultado. Faltou um pouco para lutarmos efetivamente pelas vitórias e sabemos onde precisamos melhorar. A equipe Prema e a Ferrari Driver Academy me dão todo suporte e sei que vamos voltar mais fortes em Misano".

Ele volta a competir em três semanas, em Misano, pela segunda etapa do Campeonato Italiano.

A temporada 2022 é a primeira do piloto de 17 anos em carros de competição. Em corridas dos campeonatos dos Emirados Árabes, Alemão e Italiano, Rafa disputou 25 provas, obtendo oito vitórias, 15 pódios, sete voltas mais rápidas e quatro poles (considerando apenas sessões classificatórias, sem computar inversões de grid). Ele foi vice-campeão na F4 UAE e está em segundo lugar no Alemão e no Italiano.

F4 Alemã – Classificação (top 5):

Andrea Kimi Antonelli 137 pontos Rafael Câmara 109 Taylor Barnard 58 Marcus Amand 46 Charlie Wurz 46

