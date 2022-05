Carregar reprodutor de áudio

Rafael Câmara largou na primeira fila e terminou a primeira prova da rodada tripla da F4 Alemã em Hockenheim em segundo lugar neste sábado. Foi a quarta corrida do integrante da Ferrari Driver Academy no campeonato e seu quarto pódio em 2022. Com uma vitória e três segundos lugares, é o vice-líder na tabela de pontos e o melhor estreante até aqui.

Na largada, o pernambucano de 17 anos de idade saltou bem e contornou a primeira curva atrás do pole, seu companheiro de equipe Prema, Andrea Kimi Antonelli. Na primeira volta, o carro #88 foi ultrapassado por Taylor Barnard. Mas Rafa deu o troco na volta 2 para retomar a vice-liderança.

A disputa favoreceu Antonelli, que abriu margem de 3s nas primeiras cinco voltas. Câmara, por sua vez, vinha 1s à frente de Barnard. Com o trio registrando voltas muito parecidas durante a prova toda, eles seguiram nesta ordem até a bandeirada.

“A corrida foi boa e consegui me adaptar à pista", disse Câmara. "Agradeço ao time pelo equipamento, muito competitivo. Voltaremos mais motivados no domingo para continuar evoluindo. Gostei da pista de Hockenheim e sei que temos potencial para disputar vitórias aqui”.

Agora com 23 provas disputadas em carros de competição, o único brasileiro a integrar o programa de desenvolvimento de talentos da Ferrari em 2022 acumula oito vitórias, 14 pódios, sete voltas mais rápidas e quatro poles (considerando apenas sessões classificatórias, sem computar inversões de grid).

O pernambucano correu também pelos campeonatos de F4 dos Emirados Árabes e Itália, em Dubai, Yas Marina, Spa-Francorchamps e Ímola. Venceu pelo menos uma vez em cada pista.

Neste domingo ele terá mais duas oportunidades de manter a escrita. Rafa larga a segunda prova da etapa de Hockenheim em segundo novamente atrás de Antonelli às 04:15.

A terceira bateria tem o grid definido pela inversão de posições em relação à ordem de chegada da corrida 2, com início marcado para 08:15. As provas são exibidas pelo site oficial do campeonato www.adac-motorsport.de

Confira a programação da F4 Alemã no domingo:

04:15 – 04:45 – Corrida 2

08:15 – 08:45 – Corrida 3

(*) Horário de Brasília

