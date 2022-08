Carregar reprodutor de áudio

O sábado de corridas foi excelente para Pedro Clerot no Autódromo de Interlagos, local que recebe neste final de semana a terceira etapa da F4 Brasil. Após vencer a primeira corrida do final de semana, o piloto da Full Time completou a prova 2 com a quarta colocação, o que fez aumentar a diferença na liderança do campeonato de 80 para 85 pontos.

O líder do campeonato destacou que correu com pneus usados desde a classificação da sexta-feira. Desta forma, Clerot se mostrou feliz com o quarto lugar, e lembrou ainda que a F4 Brasil tem por regulamento o descarte dos dois piores resultados do ano: justamente os quartos lugares obtidos nas corridas 2 de hoje, e da primeira etapa, no Velocitta.

“Foi uma corrida difícil para a gente, pois viemos com os pneus da classificação e da corrida 1, e a maioria estava com pneus novos, um pouco melhores, o que dá diferença no carro. Mas foi uma corrida boa no geral, o quarto lugar é bom. Temos que pensar que há a questão dos descartes, que, para mim, são dois quartos lugares agora. Fora isso, foi um dia muito bom”, disse Clerot, que espera atacar na prova deste domingo.

“Eu espero ser uma corrida tranquila. Vou largar da primeira fila, então vou para com logo na largada para buscar mais uma vitória”, completou o único piloto a vencer corridas nas três primeiras etapas da temporada da mais nova categoria do automobilismo brasileiro.

A corrida 3 será disputada neste domingo (7), a partir das 10h50, com transmissão do BandSports e do canal da categoria no YouTube.

