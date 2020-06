Filho e Emerson, Emmo Fittipaldi faz estreia nos carros em teste de F4 nos EUA

A saga mais do que vitoriosa da família Fittipaldi continua. Nesta quarta-feira, Emmo Fittipaldi, filho de Emerson Fittipaldi fez a sua estreia em um monoposto, em um F4. Com a presença do pai, o pequeno Emmo ficou apenas a alguns décimos do ritmo dos competidores da versão americana da categoria, antes que as fortes chuvas inviabilizassem a pista. Ele testou o primeiro F4 antes de se mudar para a Itália, para competir nos campeonatos de kart extremamente competitivos da Europa.

“É realmente divertido guiar em um carro de fórmula, porque é um grande passo após o kart”, disse Emmo. “Nos karts, você está basicamente sentado no chão e agora estou mais alto. É ótimo poder testar um Fórmula 4 em Homestead. É muito mais rápido que um kart, mas para mim parece mais lento que um kart! Mas a frenagem e a curva são bons de se fazer. Eu adorei o carro.”

O plano é que Fittipaldi Jr corra na F4 Mexicana nas temporadas 2021 e 2022, para facilitar sua carreira planejada de monopostos, que será apoiada pela Brand Institute, uma agência de saúde de Miami. A empresa prometeu apoiar toda a carreira até a F1.

“É tão maravilhoso estar aqui em Homestead, com Emmo dirigindo uma Fórmula 4 pela primeira vez”, disse Emerson Fittipaldi. “Como pai, estou muito emocionado por poder ver isso, perto do 50º aniversário da minha primeira vitória na Fórmula 1, em Watkins Glen!”

“Hoje é um dia muito especial. Mentalmente, ele está pronto e fisicamente ele é pequeno, mas tem força suficiente para guiar. Ele está na hora certa de começar o teste. Seus próximos dois anos no kart são extremamente importantes e depois ele vai para carros de fórmula. Hoje em dia, algumas crianças começam aos 11 anos e ele tem 13, então acho que é uma boa idade para esta etapa."

Sobre o apoio e os conselhos de seu pai, Emmo acrescentou: “É claro que ele sabe muito mais do que eu e muito mais do que muitas pessoas no automobilismo. Isso é bom."

Confira imagens do teste

Galeria Lista Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car 1 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car 2 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car 3 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car 4 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car 5 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. 6 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. 7 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. 8 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. 9 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. 10 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi and Emerson Fittipaldi Jr. 11 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi and Emerson Fittipaldi Jr. 12 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi 13 / 14 Foto de: Robert Lyon Emerson Fittipaldi 14 / 14 Foto de: Robert Lyon

Entrevista com Emerson Fittipaldi: histórias de bastidores com os amigos e rivais da F1

PODCAST: O que a F1 deveria aprender com as demais categorias para melhorar?