Gabriel Bortoleto conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 4 Italiana neste sábado (03), em corrida realizada em Mugello, que recebe a quarta etapa da categoria. A prova foi vencida pelo italiano Andrea Rosso, da Cram Motorsport. O romeno Filip Ugran, da Jenzer, completou o pódio.

O brasileiro largou da 12ª colocação, devido a uma punição de dez posição por trocar o motor de seu carro, e voou para fazer uma corrida de recuperação e ainda ameaçar Rosso nas últimas voltas. Bortoleto chegou a menos de dois segundos do Italiano.

Leia também: Petecof chega em quarto na primeira corrida de Mugello da Formula Regional e mantém liderança

Com a segunda posição, o brasileiro subiu para a oitava colocação no campeonato, com 52 pontos, e larga na pole position nas próximas duas corridas de Mugello, onde tem boas chances de ganhar ainda mais posições.

A liderança do campeonato continua com o italiano Gabriele Mini, que tem 153 pontos contra 107 de Francesco Pizzi. Andrea Rosso completa a trinca italiana ao tomar o terceiro lugar de Jonny Edgar.

A F4 Italiana volta no próximo domingo (04), com a primeira corrida às 6h40 e a segunda às 11h40 no horário de Brasília. O Motorsport transmite ambas ao vivo.

Classificação da Fórmula 4 Italiana:

1º Gabriele Mini 157 pontos

2º Francesco Pizzi 107

3º Andrea Rosso 97

4º Jonny Edgar 97

5º Filip Ugran 93

6º Jak Crawford 85

7º Dino Beganovic 71

8º Gabriel Bortoleto 52

Honda anuncia saída da F1 ao final da temporada 2021; veja detalhes

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?