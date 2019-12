Vindo de uma carreira de títulos no kartismo do Brasil e exterior, o piloto paulista Gabriel Bortoleto (Americanet) divulgou nesta segunda-feira que, no próximo ano irá disputar as provas da Fórmula 4 nos Campeonatos Italiano e Alemão.

Gabriel começou a competir em 2011, ainda pela categoria de kart Mirim e logo começou a se destacar nas competições regionais no estado de São Paulo e, em seguida, também nas competições nacionais.

Em 2017, a convite da equipe italiana CRG, Bortoleto passou a integrar o time oficial da marca, disputando as principais competições do kartismo no velho continente como o WSK, Campeonato Europeu e Campeonato Mundial. Em 2018, pela categoria Júnior, chegou ao vice-campeonato do WSK, terceiro no Europeu e, também, o terceiro lugar no Campeonato Mundial, disputado na Suécia.

Radicado na cidade de Desenzano Del Garda, no norte da Itália, o jovem brasileiro se tornou uma das principais referências tanto na categoria OK Júnior como, à partir de 2019, na categoria OK. Nesta classe, competindo contra as principais feras do kartismo mundial, Bortoleto mostrou toda a sua técnica e velocidade sendo um dos principais destaques do Campeonato Mundial.

Passado o Mundial de Kart, Bortoleto deu início ao seu processo de transição para os monopostos. Pela completa ausência de uma categoria de fórmula competitiva no Brasil, o caminho natural de Gabriel foi o de se manter na Itália e começou a treinar em um carro da F4 Italiana.

Com o suporte de renomados profissionais, o jovem de 15 anos passou pelos autódromos de Misano, Vallelunga, Monza, Ímola, Mugello, Cremona e Red Bull Ring quando completou mais de 5 mil quilômetros de testes.

Gabriel Bortoleto Photo by: Divulgacao

Assim, nesta segunda-feira Bortoleto anunciou que fechou acordo com a equipe PREMA e irá disputar as provas do Campeonato Italiano e Alemão da F4 em 2020.

“Estou muito feliz pela oportunidade de fechar com uma das melhores equipes do automobilismo mundial, mais ainda pela possibilidade de continuar com eles até a F2. Eles sempre tiverem excelentes resultados na F4, na F3 e na F2 o que me deixa bastante motivado para seguir nas competições.’

“Eu percebi nesses dias de testes que os engenheiros poderão me ajudar muito, eles têm paciência para explicar e no decorrer dos próximos meses estou certo que irei melhorar muito a minha forma de pilotar.”

“Agradeço a oportunidade à Deus, a minha família, meu coach e a minha patrocinadora Americanet”, comentou o jovem de apenas 15 anos que será um dos mais jovens do grid de 2020.