Gabriel Fonseca registra melhor quali na F4 US e parte para etapa da Virginia na 3ª posição

Gabriel Fonseca começou a jornada no Virginia International Speedway com ritmo animador no carro #76. Em busca de seu primeiro pódio na temporada, ele começou o dia liderando a primeira atividade de pistas e o grande resultado veio também no quali. Com uma volta voadora, o brasileiro cravou o terceiro melhor tempo da tomada e partirá para da segunda fila.

É a segunda vez que Fonseca acelera na pista, na temporada anterior o brasileiro terminou duas das três corridas dentro do top 10.

Com o objetivo de buscar seu primeiro pódio e escalar no top 10, o piloto que representa as cores da Crosslink Kiwi Motorsport começa com o pé direito a jornada em Virginia.

No sábado serão disputadas duas provas e domingo a terceira e última corrida da programação.

“Estou muito feliz com o ritmo que apresentamos hoje, o carro estava muito rápido e conseguimos transformar essa velocidade em um excelente resultado”, disse o piloto. “Largar das primeiras filas é sempre mais tranquilo, você consegue sobreviver ao caos da largada e pensar em bons pontos para o campeonato, quem sabe até em um pódio."

As provas serão transmitidas ao vivo pelo canal do Youtube SpeedTour TV.

Programação:

Sábado, 8 de outubro

9h50 – Corrida 1

14h50 – Corrida 2

Domingo, 9 de outubro

10h30 – Corrida 3

