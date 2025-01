O ano de 2025 começou para Miguel Costa com a preparação para a estreia na F4 Espanhola, marcada para os dias 28, 29 e 30 de março no MotorLand, circuito localizado em Aragón. A rodada tripla marcará a estreia do brasileiro nos monopostos depois de uma trajetória bem-sucedida nas competições europeias de kart.

Para a primeira temporada no automobilismo, Miguel defenderá a Campos Racing, uma das mais fortes equipes de base do planeta. E, visando a estreia na Fórmula 4, o piloto tem tido um extenso programa de testes, seja em pista, com atividades já marcadas em autódromos na Espanha, seja no simulador, onde também tem trabalhado.

Além disso, a categoria contará com um torneio de inverno, a Winter Series, que contará com três etapas, todas disputadas em sistema de rodada tripla. As disputas ocorrerão nos circuitos de Jerez-Ángel Nieto, em Portimão e em Navarra, entre os meses de fevereiro e março.

“Estou super animado para a temporada da F4 Espanhola. Estamos trabalhando bastante na pré-temporada e o progresso tem sido ótimo. Ainda teremos duas testes em Navarra, na semana que vem, e mais dois em Barcelona, e as expectativas são altas. Temos tudo para começar bem o campeonato, mirando andar entre os primeiros e lutar por pódios e vitórias”, disse Miguel Costa.

O calendário da F4 Espanhola passa por alguns dos principais autódromos do mundo, como Barcelona, Jerez, Valência, Portimão, em Portugal, e Paul Ricard, na França. Todos estes circuitos recebem ou já estiveram nos calendários dos mais importantes campeonatos do esporte a motor mundial, como a Fórmula 1 e a MotoGP, por exemplo.

Confira abaixo o calendário completo da temporada 2025 da F4 Espanhola:

Winter Series:

7 a 9 de fevereiro - Jerez

21 a 23 de fevereiro - Portimão

7 a 9 de março - Navarra

F4 Espanhola

28 a 30 de março - MotorLand

2 a 4 de maio - Navarra

6 a 8 de junho - Portimão

20 a 22 de junho - Paul Ricard

19 a 21 de setembro - Jerez

17 a 19 de outubro - Valência

14 a 16 de novembro - Barcelona

