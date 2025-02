Alexander Jacoby e a equipe Monlau desembarcam nesta semana no moderno autódromo de Portimão, no Algarve, para a segunda etapa da F4 Spain Winter Series. Depois de uma etapa inicial positiva em Jerez, o brasileiro espera seguir evoluindo o equipamento e seu entrosamento com o time, no seletivo traçado português.

Jacoby tem 15 anos de idade e é agenciado pelo A14 Management, escritório de gerenciamento de talentos fundado pelo bicampeão mundial Fernando Alonso. Esta é sua segunda temporada nos monopostos, e a F4 Espanhola será o primeiro campeonato que disputará integralmente. No ano passado, ele chegou a correr algumas etapas tanto na Espanha quanto no Brasil, mas não disputou nenhum campeonato completo pois no primeiro semestre não tinha ainda a idade mínima exigida pela FIA para competir de automóvel.

Nesta temporada, o piloto nascido nos EUA filho de pai alemão e mãe brasileira passou a defender a tradicional equipe Monlau, uma das forças do Campeonato Espanhol de F4.

Antes de dar início ao seu campeonato prioritário para o ano, Jacoby disputa um certame de tiro curto promovido pelos mesmos organizadores, a F4 Spain Winter Series. São três etapas em cinco semanas, reunindo competidores tarimbados e novatos que farão em 2025 sua jornada com carros de fórmula. Com 32 pilotos provenientes de 19 países diferente distribuídos em 13 equipes, a jornada inaugural em Jerez foi disputadíssima desde os primeiros treinos livres.

Jacoby iniciou o trabalho de forma consistente com a equipe Monlau, especialmente com o ritmo nas corridas, sempre escalando os pelotões. Ele terminou a etapa perto da zona de pontuação, reduzindo consideravelmente a diferença para os ponteiros durante o fim de semana na pista.

A meta para o Algarve é seguir desenvolvendo o equipamento junto com o time de engenharia, para avançar especialmente nos qualificatórios. A exemplo do que aconteceu na primeira etapa, em Jerez, e como costuma acontecer em categorias de transição do kart para os monopostos com grids cheios, as corridas estão sujeitas a um número considerável de bandeiras amarelas e intervenções do safety car. Neste panorama, a posição de largada é especialmente importante, bem como aproveitar as oportunidades em bandeira verde para realizar ultrapassagens.

“Tive um bom dia de trabalho no simulador preparando para Portimão e a expectativa é continuar evoluindo do ponto em que terminamos em Jerez. Sabemos que a categoria está muito disputada e que as corridas serão duras, mas entramos na etapa em primeiro lugar com o objetivo de seguir aprendendo e evoluindo para, se possível, conseguir marcar pontos”.

As atividades oficiais da etapa começam nesta sexta-feira, com os treinos livres. No sábado acontece o quali 1 e as duas primeiras corridas. No domingo está programado mais um quali e a corrida final. Todas as corridas são exibidas no canal oficial da categoria no Youtube: https://www.youtube.com/@SpanishWinterChampionship/streams

F4 Spain Winter Series - Etapa 2 - Algarve:

Sexta-feira, 21 de fevereiro

08:05 - Treino livre 1

10:10 - Treino livre 2

Sábado, 22 de fevereiro

06:50 - Quali 1

10:15 - Corrida 1

13:15 - Sprint Race

Domingo, 23 de fevereiro

06:50 - Quali 2

10:15 - Corrida 2