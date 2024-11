Jovem revelação do kartismo internacional, o brasileiro Miguel Costa é o novo contratado da Campos Racing para disputar a temporada 2025 da F4 Espanha. Será o primeiro ano do piloto brasileiro nos monopostos.

“Estou honrado e animado em anunciar que vou competir no Campeonato Espanhol de Fórmula 4 com a equipe Campos Racing na próxima temporada, na minha primeira campanha em monopostos", disse Costa. Participar de uma equipe tão lendária me traz muita emoção e oportunidades fora da pista. Estou pronto para escrever o próximo capítulo de minha carreira".

"A Campos Racing tem uma reputação inigualável de desenvolver grandes talentos e prometo dar tudo de mim para a equipe. Terei uma atitude positiva e me comprometerei a melhorar a cada dia, a entregar o máximo de resultados possíveis e a deixar a equipe orgulhosa”, comenta.

Miguel, que tem raízes brasileiras, foi criado em Miami (EUA), tem 15 anos e vai estrear na F4 Espanha com a Campos Racing depois de uma longa carreira no mundo do kart. Suas primeiras experiências no kartismo ocorreram com apenas três anos de idade.

Ele fez sua estreia em competições em 2017, quando terminou em segundo lugar no SKUSA Supernationals e no Florida Winter Tour, antes de migrar para a Europa na temporada seguinte.

A partir daí, “Guel” continuou subindo na hierarquia do kart, competindo na X30 Junior, Mini Swift, OK Junior e OK em campeonatos como o WSK Euro Series, WSK Champions Cup, CIK-FIA Karting World Championship e CIK-FIA Karting European Championship. Com essa trajetória, não é de se surpreender que as origens brasileiras de Miguel o façam ter como ídolo o tricampeão mundial de F1 Ayrton Senna, e que seu capacete se assemelhe ao do compatriota.

Nesses meses de inverno europeu, Miguel se juntará a seus novos companheiros de equipe e começará a trabalhar com a Campos Racing na preparação para a próxima temporada.

“Estamos muito felizes em receber o Miguel na Campos Racing. Ele é um piloto extremamente talentoso, com uma carreira extensa e excepcional no kart. Sem dúvida, ele está pronto para sua primeira temporada em um campeonato tão desafiador e competitivo como a F4 Espanha. Vamos oferecer a ele toda a nossa experiência para fazer a transição do kart para os monopostos da forma mais suave e eficaz possível”, diz Adrian Campos, diretor da Campos Racing.

VERSTAPPEN tem tarde ANTOLÓGICA e é quase TETRA; NORRIS DEFINHA; RICO PENTEADO e J. CAMPOS debatem

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!