Rafa Câmara disputa F4 nos Emirados Árabes pela Prema Racing

A estreia de Rafa Câmara com carros de corrida tem data e local marcados. O pernambucano de 16 anos de idade foi anunciado nesta segunda-feira (17) como titular de um dos quatro carros da Prema Racing no Campeonato de F4 dos Emirados Árabes.

Serão cinco semanas consecutivas de corridas, com início neste fim de semana no mesmo palco da etapa da F1 nos Emirados Árabes, a pista de Yas Marina, em Abu Dhabi. A seguir o autódromo de Dubai recebe o campeonato em três etapas seguidas, para a decisão novamente em Yas Marina, no dia 20 de fevereiro.

O campeonato nos Emirados Árabes será o primeiro disputado com os carros da segunda geração da F4, de forma que a quilometragem acumulada pelo piloto da Prema será importantíssima para sua transição do kart para os monopostos.

Acontecerão nada menos que 20 corridas, já que cada etapa tem previsão de quatro provas com duração entre 20 e 25 minutos - além de um teste coletivo de 180 minutos, um treino livre de 30 minutos e dois qualis de 15.

Destaque no cenário internacional do kart em 2021, Rafa Câmara é o único brasileiro a integrar o programa de desenvolvimento de talentos da Scuderia Ferrari. Na semana passada, ele participou do “Kick-Off Week”, jornada de abertura da temporada promovida pela Ferrari Driver Academy em Maranello.

“Estou muito motivado para competir nos Emirados Árabes”, disse Rafa. “É um privilégio ter a oportunidade de acumular quilometragem com os carros novos e encarar a realidade da competição da F4 neste campeonato. Espero ter um grande início de ano com a Prema Racing e evoluir a cada saída para pista.”