A Prema Racing anuncia a entrada do piloto brasileiro Rafael Câmara no time para a temporada 2022 da Fórmula 4, promovendo sua estreia em corridas de monopostos.

Nascido em 2005 no Recife, Câmara fez sua estreia internacional no kart em 2016, antes de se mudar para a Europa. Rapidamente deixou boa impressão na classe Mini. Ele então aprimorou sua pilotagem nas classes OKJ e OK, mostrando grande potencial.

A temporada 2021 viu o piloto se destacar mais ainda nos karts, com as conquistas do WSK Super Masters Series, WSK Champions Cup e do Champions of the Future, além do vice-campeonato europeu e de grande performance no Mundial (quando abandonou a final na liderança após pneu furado). No fim do ano, por indicação da Escuderia Telmex, Rafael foi selecionado pela Ferrari Driver Academy.

“Estou muito contente em ingressar na Prema na próxima temporada", disse Câmara. "A tradição e os números da Prema falam por conta própria. Não poderia ter um lugar melhor para minha temporada de estreia nos monopostos e darei o meu melhor para aprender o máximo possível com o time. Correr para a Prema é motivo de orgulho e agradeço ao Angelo, Grazia e Rene por de proporcionarem essa oportunidade”

“Estamos empolgados em receber Rafael no nosso time", disse Angelo Rosin, chefe da Prema. "Ele alcançou resultados impressionantes no kart e estamos ansiosos para tê-lo conosco em sua estreia nos carros".

"Sempre é desafiador para um piloto ingressar em uma nova plataforma de competição, mas o fato de estrearmos um carro novo talvez sirva como equalização no grid com pilotos mais experientes. De todo modo, a entrada em um ambiente tão competitivo será muito exigente e faremos nosso melhor para ajudar o Rafael na transição”

Seu principal programa em 2022 será o Campeonato Italiano de F4, e outras corridas serão acrescentadas durante a temporada no intuito de maximizar sua oportunidade de aprendizado.

Final MANIPULADA? Giaffone OPINA sobre POLÊMICA de Abu Dhabi e analisa CONFUSÕES de MASI na F1 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #153 - Fora Max/Lewis, quem foi o melhor de 2021? Brasil teve 'GP do ano'? Ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: