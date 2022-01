Rafa Câmara testou positivo para Covid-19 e, por este motivo, não vai disputar a etapa de abertura da Fórmula 4 UAE, em Yas Marina. O pernambucano não apresenta sintomas da doença.

O piloto, que faria sua estreia pela equipe Prema, vem seguindo todos os protocolos internacionais de quarentena, segundo o seu staff. Ele espera liberação para competir em Dubai na próxima semana.

Leia também: Rafael Câmara ingressa na Prema para temporada de estreia na Fórmula 4

Serão cinco semanas consecutivas de corridas da F4, com início neste fim de semana na pista de Yas Marina. A seguir o autódromo de Dubai recebe o campeonato em três etapas seguidas, para a decisão novamente em Abu Dhabi, no dia 20 de fevereiro.

Destaque no cenário internacional do kart em 2021, Rafa Câmara é o único brasileiro a integrar o programa de desenvolvimento de talentos da Scuderia Ferrari. Na semana passada, ele participou do “Kick-Off Week”, jornada de abertura da temporada promovida pela Ferrari Driver Academy em Maranello.

FRED SABINO compara HAMILTON x VERSTAPPEN com rivalidades HISTÓRICAS da F1 como SENNA e PROST

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #158 – TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado explica novo carro da F1 e aponta favoritos

ACOMPANHE NOSSO PODCAST: