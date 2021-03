Rafa Câmara é visto em teste da F4 e surpreende chefe de equipe

Rafa Câmara vai muito bem no WSK Super Masters Series, campeonato de kart que lidera na categoria OK, além de ter 100% de aproveitamento de pódios em 2021. Mas, mais do que isso, o piloto pernambucano foi visto na pista de Varano, na Itália, no Autódromo Riccardo Paletti nos últimos dois dias, testando um carro da F4 Italiana pela Cram Motorsport, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Essa foi a primeira experiência de Rafa nos carros, já que ele ainda compete no kart, e mesmo assim nunca correu em um veículo com marchas. O carro da F4 tem motor de 1400 cc e chega a 160 cavalos.

Mesmo sem tempos registrados oficialmente, sabe-se que Rafa esteve melhor do que muitos titulares da F4 Italiana, incluindo o 'experiente' Andrea Rosso, titular da equipe em 2020, vencedor de três provas e sétimo colocado no campeonato.

Em comparação a outro piloto, mas de Singapura, que também compete na mesma categoria no kart, o brasileiro conseguiu ser mais rápido em um segundo, mesmo com o rival usufruindo de pneus novos. Os presentes no teste viram o chefe da Cram Motorsport questionar se realmente ele não havia tido qualquer experiência nos carros.

Após essa grande experiência que traz esperança ao futuro do brasileiro nos monopostos, Câmara voltará à pista, mas de kart, em 10 dias na pista de Sarno, na Itália, para mais uma etapa do WSK.

Rafael Câmara Photo by: Manuela Nicoletti

