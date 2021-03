Emmo Fittipaldi fará estreia em carros na F4 Dinamarquesa

Emmo Fittipaldi fará sua estreia no automobilismo pela Fórmula 4 Dinamarquesa no mês que vem, após assinar com a equipe FSP Racing.

Fittipaldi - filho de Emerson Fittipaldi - completou 14 anos neste mês. Isso o torna elegível para o campeonato dinamarquês, que permite que você corra nesta idade.

Ele tem competido no kart europeu até agora este ano, como parte do programa de talentos da equipe Alfa Romeo, a Sauber Academy.

“Estou ansioso para estrear em meu carro de fórmula e conhecer as pistas dinamarquesas”, disse Fittipaldi, que testou um carro de F4 em Homestead-Miami no ano passado. “Mesmo que eu não conheça muito sobre a Dinamarca, as categorias e as pistas, acredito que esta é uma grande oportunidade de aprender muito com os pilotos escandinavos, e estou ansioso por isso.”

A família Fittipaldi mudou-se de Miami, EUA, para a Itália, este ano já que ‘Little Emmo’ participa de competições na categoria OK de kart em toda a Europa.

O promotor da F4 Dinamarquesa Alex Stubberup Frederichsen deu as boas-vindas a Fittipaldi: “É certamente uma notícia muito positiva que o nome Fittipaldi aparecerá na lista de inscritos, e acho que alguns pilotos terão orgulho de ter seu nome acima do dele nos resultados - então ele provavelmente deve ser desafiado.”

“Tivemos uma boa conversa sobre as aulas e como tudo funciona na Dinamarca, e tenho certeza que Emmo terá uma boa temporada educacional conosco.”

A série dinamarquesa de Fórmula 4 - com motor Renault de 160 cv - começa em Padborg Park em 24 e 25 de abril, e Fittipaldi também pode participar de algumas corridas NACAM F4 no México mais tarde este ano.

Emmo é apoiado pela Brand Institute, com sede em Miami, que se comprometeu a dar o devido suporte em seu objetivo de seguir os passos de seu pai na Fórmula 1.

