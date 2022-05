Carregar reprodutor de áudio

Depois de abrir o Campeonato Italiano de F4 com vitória no sábado, Rafael Câmara mais uma vez foi protagonista em Ímola. O pernambucano da Ferrari Driver Academy realizou nada menos que 26 ultrapassagens nas baterias 2 e 3, para encerrar a etapa inaugural como vice-líder na tabela de pontuação.

O sábado começou com pista seca e uma formidável prova de recuperação do carro #88 da equipe Prema. Com problema no turbo no quali, o brasileiro de 17 anos de idade não participou da segunda tomada de tempo no Autódromo Enzo e Dino Ferrari e, consequentemente, teve que largar do fundo do grid.

Ele partiu de 31º e mostrou segurança para ultrapassar por dentro e por fora no seletivo traçado italiano. A primeira metade da prova foi marcada por ao menos uma ultrapassagem por volta, e Rafa já aparecia em 13º na oitava passagem, na marca de 15 dos 30 minutos previstos para a prova.

A corrida seguiu sempre em bandeira verde, até que na volta 12 o pernambucano entrou no top10. Na passagem seguinte foi acionado pela primeira e única vez o safety car, que deixou a pista faltando apenas duas voltas para a bandeirada. Rafa então deu sequência ao que vinha fazendo desde a largada, ganhando mais uma posição por volta para terminar em oitavo e com o carro intacto.

Na corrida da tarde o representante da Ferrari Driver Academy alinhou seu carro em quinto no grid, graças à segunda volta mais rápida que havia registrado no Q1 na véspera. Ele ganhou uma posição na largada e, na freada da Tamburello na volta 2, passou para terceiro.

Assumiu a vice-liderança na abertura da volta 3 e logo tratou de buscar a diferença para o polonês Kacper Sztuka, que era de 2s.

Nas voltas 3, 4 e 6 o brasileiro fez as melhores voltas da prova e abreviou a diferença para 0.1s. Ele chegou a atacar por dentro na freada da Tamburello, sem sucesso. Era o melhor ponto para o piloto Prema ameaçar o concorrente, mas uma bandeira amarela dupla nesse trecho na volta 9 impossibilitou o ataque. A seguir foi acionado o safety-car, na volta 11.

A corrida relargou para um sprint de 5 minutos. Rafa ameaçou duas vezes na freada da Tamburello nas voltas 14 e 15. Na 17 e última novamente ele atacou no mesmo ponto e chegou acenar também na tomada da Tosa. Mas o polonês foi hábil na defesa da posição, deixando para o brasileiro o troféu de segundo lugar.

“Lutei pela vitória hoje até a bandeirada, mas não tive como ultrapassar", disse Câmara. "De todo modo foi um dia muito positivo. Completamos as duas corridas, ambas com bastante ultrapassagens".

"O campeonato será muito disputado e temos que ir para todas as corridas com a mentalidade que mostramos nessa etapa de estreia: vencer quando for possível vencer, e somar o maior número de pontos quando não for possível chegar em primeiro".

"Agradeço a equipe Prema e a Ferrari Driver Academy pelo suporte. Eles são decisivos para nosso bom desempenho nesse início nos carros”.

Rafa agora tem 22 corridas como integrante da Ferrari Driver Academy, nos campeonatos de F4 de Emirados Árabes, Alemanha e Itália. Ele correu em Dubai, Yas Marina, Spa-Francorchamps e Ímola, tendo vencido pelo menos uma vez em cada pista. Sua estatística registra oito vitórias e 13 pódios.

Na tabela de pontuação, Rafa aparece em segundo lugar. Ele tem 47 pontos e está a 11 da liderança. A segunda etapa da F4 Italiana acontece dentro de quatro semanas, em Misano.

Top 5 na classificação do Campeonato Italiano de F4:

Alexander Dunne (IRL) 58 pontos Rafael Câmara (BRA) 47 Kacper Sztuka (POL) 43 James Wharton (AUS) 28 Martinius Stenshore 28

