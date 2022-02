Rafa Câmara volta a ação pela F4 em Dubai

Carregar reprodutor de áudio

Após fim de semana cheio de novidades, encerrado com um pódio no último domingo em Dubai, Rafa Câmara reassume o carro #88 preparado pela equipe Prema para mais uma jornada no campeonato de F4 dos Emirados Árabes, na mesma pista.

A terceira etapa do primeiro certame a usar os novos carros da F4 em 2022 atraiu pilotos de todo o mundo. São nada menos que 31 inscritos neste fim de semana, com seis competidores estreantes.

Para o pernambucano de 16 anos, único integrante brasileiro da Ferrari Driver Academy nesta temporada, é uma nova oportunidade de entender detalhes do funcionamento e ajustes disponíveis no monoposto, bem como a dinâmica de reuniões com os engenheiros, análise de dados de telemetria e de vídeos.

A programação da etapa determina dois testes coletivos na sexta-feira. No sábado há um treino livre, dois qualis e a primeira das quatro corridas. O domingo é dedicado a três corridas.

O regulamento não prevê inversão de grid para nenhuma corrida. Nos treinos classificatórios, os competidores precisam buscar ao menos duas voltas rápidas. O ranking de melhores volta do quali 1 define a ordem de largada da corrida 1 e o mesmo acontece com o quali 2 e o grid da corrida 3. As corridas 2 e 4 têm a ordem de largada estabelecida conforme a segunda melhor volta de cada carro nos qualis 1 e 2.

Todas as provas são exibidas ao vivo pelos canais da F4 dos Emirados Árabes no Facebook e Youtube.

“Vamos continuar trabalhando duro para aprender o máximo possível neste fim de semana, disse Rafa. “Agora são três corridas no domingo e espero tirar proveito de cada sessão de treino e das provas. Esse campeonato proporciona bastante tempo de pista e é importante cumprir sempre a programação completa definida pela equipe para acumular o máximo de quilometragem no carro de corrida”

F4 Emirados Árabes – Etapa 3*

Sexta-feira, 4 de fevereiro

03:30 – 05:00 – Teste coletivo 1

09:10 – 10:40 – Teste coletivo 2

Sábado, 5 de fevereiro

02:10 – 02:40 – Treino livre 1

04:35 – 04:50 – Quali 1

05:00 – 05:15 – Quali 2

08:15 – 08:35 – Corrida 1

Domingo, 6 de fevereiro

02:45 – 03:10 – Corrida 2

06:20 – 06:45 – Corrida 3

09:30 – 09:55 – Corrida 4

*Horário de Brasília

