Após cravar a pole para a terceira das quatro corridas do fim de semana da Fórmula 4 dos Emirados Árabes, Rafael Câmara, da academia da Ferrari, venceu a bateria de abertura da rodada da categoria pela Prema, em prova disputada neste sábado (5), em Dubai.

Esta foi apenas a quinta corrida do pernambucano com monopostos. Ele realiza nesta temporada sua jornada de estreia na divisão, dando sequência a uma bem-sucedida trajetória no kart.

Câmara largou em segundo lugar, sustentou sua posição no início e veio tirando a margem que o líder havia imposto nos giros iniciais. Na terceira volta, ele emparelhou por fora e manteve a linha. Assim, teve vantagem na curva seguinte e assumiu a liderança.

A manobra aconteceu em um momento-chave, já que logo a seguir a corrida teve uma longa intervenção do safety car para remoção de dois carros danificados em pontos distintos da pista. Na relargada, o brasileiro conseguiu saltar bem, sem dar chance para o vice-líder aproveitar o vácuo na reta principal.

"Estamos no caminho certo", disse o brasileiro após a vitória. "Fico muito feliz com o triunfo, que me motiva a me dedicar em dobro. A Prema fez um excelente trabalho desde os treinos coletivos, o que me permitiu pilotar com segurança e confiança nos qualis e corrida."

"Claro que vencer e fazer a pole é importante, mas estamos ainda no meio do fim de semana. Então, vamos deixar para festejar depois e manter o foco, pois no domingo temos mais três provas para fazer", acrescentou.

O campeonato de F4 dos Emirados Árabes é o primeiro do mundo a utilizar os novos carros da categoria.

Além da primeira das quatro corridas da etapa de Dubai, Rafa esteve na pista com o carro #88 outras vezes neste sábado. Ele foi quarto no treino livre, segundo no quali 1 (que determina os grids das corridas 1 e 2) e cravou a pole no quali 2, com o tempo mais rápido do fim de semana considerando todas as sessões (inclusive os testes privados).

Para o domingo, estão marcadas mais três corridas, todas com transmissão ao vivo pelos canais da F4 UAE no Facebook e Youtube.

