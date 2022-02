Rafael Câmara vence novamente na F4 dos Emirados Árabes, em Dubai

Carregar reprodutor de áudio

Após vencer sua primeira corrida de monopostos no último sábado (5), Rafael Câmara repetiu a dose em grande estilo neste domingo em Dubai. O pernambucano da academia da Ferrari converteu pole position em vitória na terceira das quatro provas válidas pela Fórmula 4 dos Emirados Árabes no fim de semana, prevalecendo em uma formidável batalha pela liderança na volta final contra um de seus companheiros de equipe na Prema.

Com duas etapas concluídas, o brasileiro de 16 anos de idade pontuou em sete de oito rodadas, acumulando três pódios e duas vitórias.

O campeonato emiradense de F4 reúne os principais pilotos e equipes das categorias de base da Fórmula 1, já que é o primeiro evento oficial competindo com os novos carros da divisão. O grid em Dubai contou com nada menos que 31 pilotos neste fim de semana.

As três corridas de domingo foram bem movimentadas. Todas tiveram intervenções do safety car e duas demandaram o uso de bandeiras vermelhas.

Pela manhã, Rafa largou em segundo e tracionou melhor que o pole, mas sem a linha ideal para a curva 1, acabou espremido para cima da zebra e ultrapassado. Após uma rápida intervenção do carro de segurança, o carro #88 relargou na quarta volta com muita ação para recuperar a vice-liderança.

No entanto, a disputa novamente favoreceu quem vinha atrás e Rafa caiu para quarto pouco antes de outro safety car. A relargada veio na volta 8, mas houve pouco tempo para disputa, pois um novo incidente obrigou a direção de prova a neutralizar o ritmo do pelotão e acionar a bandeira vermelha para encerrar a corrida. Câmara ainda subiu no pódio e levou mais um troféu, como o melhor estrante.

Rafa Câmara venceu mais uma na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Photo by: Divulgacao

Na segunda rodada do dia, o brasileiro fez valer a vantagem de largar na pole graças ao melhor tempo do fim de semana em Dubai. Ele saltou na frente e liderava com segurança quando houve o primeiro safety car, no fim da volta um. Na quarta, a corrida recomeçou, e Rafa foi muito hábil para se livrar dos oponentes.

Favorecido pela disputa pelo segundo lugar com três oponentes, ele conseguiu abrir vantagem superior a 2s3 na abertura da volta 6, mas tinha companheiros de equipe muito rápidos logo atrás e um deles, o britânico Aiden Neate, veio baixando a margem volta após volta.

No décimo giro, o brasileiro levantou o pé ao avistar bandeira amarela em um posto de sinalização na expectativa de um safety car que não veio. Assim, o rival o passou.

Foi então a vez de Rafa colocar pressão. Eles abriram a volta final colados, e o brasileiro mergulhou decidido na freada da curva 1. Os carros chegaram a tocar rodas, mas a manobra funcionou e ambos seguiram na corrida. O inglês tentou outras duas vezes retomar a ponta ambas sem êxito - e Câmara foi o primeiro a ver a quadriculada.

A terceira prova do dia teve inversão do grid conforme o resultado da bateria anterior. Com isso, Rafa largou em 12º. A largada foi caótica, com três carros da Prema lutando para escalar o pelotão. O #88 soube administrar bem o espaço no início, evitando enroscos e inclusive dando espaço para concorrentes que haviam saído da pista à sua frente retornarem.

Em duas voltas, ele já aparecia em oitavo, mas houve novamente um incidente no pelotão intermediário e mais uma bandeira vermelha. Com o campo reordenado conforme a ordem da volta 2, Rafael relargou em décimo. Ele era o mais rápido na pista e recuperou algumas posições. Na volta final, ainda conseguiu uma boa manobra por fora sobre seu companheiro Charlie Wurz e terminou em sétimo.

"Foi um fim de semana muito produtivo, com a pole, duas vitórias e grandes disputas por posição", disse Câmara. "Aprendemos bastante e com certeza voltaremos mais fortes na próxima semana. Agradeço à Prema pelo trabalho exemplar e também a todo suporte que a Ferrari Driver Academy me oferece, são elementos que realmente fazerm a diferença."

"Nossa evolução em uma semana fala por si e vamos seguir melhorando. A temporada está no início e é importante manter o foco e os pés no chão, pois temos ainda muitas competições pela frente. Cada detalhe importa e pode ser decisivo, como percebi ao tirar o pé fora de hora no fim da corrida 2, o que quase me custou a vitória. Felizmente, consegui recuperar a posição e aprendi mais uma lição que será importante em minha carreira”

A penúltima etapa do campeonato está marcada para o próximo fim de semana, novamente na versão longa do Autódromo de Dubai.

