Carregar reprodutor de áudio

Foi provavelmente o momento mais emocionante da vida de Rubens Barrichello. Ou pelo menos está entre os principais de sua trajetória nas pistas. Talvez pressentindo o que estava para acontecer, Rubinho foi às lágrimas já no grid, ao lado do carro do filho, quando respondia sobre o desafio de ser pai de um jovem piloto. Caçula da família, Fernando Barrichello, o Fefo, largaria da segunda posição na corrida 2 da terceira etapa da Fórmula 4 Brasil, em Interlagos.

Na largada, Fefo foi cirúrgico, tomou a ponta do pole Ricardo Gracia e disparou na frente. O jovem Barrichello, de 16 anos, não foi mais superado, no que poderia parecer uma vitória tranquila. Mas no box, o Barrichello pai fazia esforço para se conter.

O gestual nervoso revelava que o experiente piloto, com impressionantes 19 anos de Fórmula 1 e muitas vezes sob a cruel pressão por resultados, mal conseguia aguentar os 20 minutos da prova que era liderada pelo seu caçula.

“Passei todos esses anos tentando vencer no Brasil. E dá para imaginar que o Fefo carrega isso com ele, é coisa natural. Então, vê-lo vencer no templo que é Interlagos e fazer isso por conta própria é algo que me deixa pleno como pai, muito feliz e orgulhoso, mesmo", afirmou Rubens.

"Essa vitória ele conseguiu com o próprio trabalho, com a força que teve da equipe Full Time, com o apoio do irmão (Dudu, que aparece na foto abaixo). Até por que o pai dele é um cara que ficou 19 anos na F-1, então agora eu entendo que este é o momento dele. É o Fefo que está lá pilotando."

Rubens Barrichello celebra a vitória de Fefo Barrichello na F4 Brasil Photo by: Duda Bairros

"Estou tão orgulhoso de ver a dedicação e o resultado... O troféu a gente vai levar pra casa. Mas ver ele e o irmão abraçados, com a mãe presente (foto abaixo), foi um momento único para a família, vamos guardar pra sempre. Já recebi ligação do meu pai (Rubão), então estou realmente muito feliz”.

Barrichello explode de emoção na chegada do filho, com a ex-esposa (Silvana Giaffone) à esquerda e o filho Dudu à direita Photo by: Duda Bairros

Fefo completou as 12 voltas da prova em 19min37s422, com uma vantagem de 3s48 sobre o segundo colocado, Álvaro Cho, da equipe KTF Sports e piloto mais jovem do grid (15 anos e dois meses). O pódio foi completado por Nicholas Monteiro, da equipe TMG Racing.

A prova vencida por Barrichello foi a segunda do dia da F4 em Interlagos no sábado. De manhã, já às 9h, os pilotos disputaram a corrida 1, vencida pelo líder do campeonato Pedro Clerot (Full Time Sports). Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports) ficou com o segundo lugar, com Nicholas Monteiro completando o primeiro pódio do dia. Às 10h30 de domingo, Lucas Staico (TMG Racing) venceu a última corrida da etapa, com Clerot em segundo e Monteiro em terceiro.

Campeonato após três etapas (9 corridas)

1) Pedro Clerot, 178 pontos

2) Lucas Staico, 101

3) Vinícius Tessaro, 74

4) Nicholas Monteiro, 72

5) Nicolas Giaffone, 63

6) Fefo Barrichello, 56

7) Ricardo Gracia, 52

8) Luan Lopes, 35

9) Felipe Barrichello Bartz, 31

10) Nelson Neto, 30

VÍDEO EXCLUSIVO: DRUGOVICH admite que é “MUITO DIFÍCIL” entrar na F1 como piloto oficial e revela PARCERIA

Podcast #189 - Quem tem mais a perder com confusão contratual? Alpine, Piastri, McLaren ou F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: