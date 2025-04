O paddock do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) está sempre cheio de rostos conhecidos do mundo das corridas, que agora mudaram para as corridas de resistência. Durante a temporada 2025, temos mais um: o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, que esteve presente nos boxes da Racing Spirit of Léman no Catar para acompanhar as façanhas de seu filho Dudu Barrichello.

Sorridente como sempre, o brasileiro, que ajudou a escrever as páginas mais gloriosas da história da Ferrari na F1 nos anos 2000, ao lado de Michael Schumacher, não se mostrou intrometido com o filho, a quem sempre acompanhou nas corridas de monopostos e no Brasil, mas um passo atrás.

"Tive o Eduardo como companheiro de equipe por alguns anos no Brasil [na Stock Car] e quando ele recebeu a ligação da Racing Spirit of Léman para correr no WEC foi uma sensação incrível; aconteceu comigo e está acontecendo com ele, um momento de muito orgulho para nós", explicou Rubinho ao site oficial do WEC.

"Meu pai não sabia muito sobre corridas. O Eduardo tem a vantagem de que eu conheço o automobilismo e, se ele quiser, pode me pedir conselhos. Eu fico a cinco metros de distância e não me envolvo, porque é a vida dele, mas se ele quiser algo de mim, estou sempre disponível".

#10 Racing Spirit Of Leman Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Eduardo Barrichello com seu pai Rubens Barrichello Fotos de: Andreas Beil

Em sua melhor forma, como também demonstrou há pouco tempo, quando subiu no cockpit da Ferrari GT3 ao lado de Giancarlo Fisichella na vitoriosa etapa de Vallelunga do CIGT, além da presença garantida na Stock Car, Barrichello, com apenas 52 anos de idade, tem seu capacete pendurado não no prego, mas no cabide.

Se algo o incomodar de uma maneira específica, ele está pronto para colocá-lo de volta para as corridas mundiais. E, de fato, há uma coisa: "Meu sonho é correr com meus dois filhos nas 24 Horas de Le Mans. Não sei se é para eles, mas certamente é para mim!"

A primeira corrida na classe LMGT3 para Dudu foi uma espécie de aprendizado e descoberta não apenas do Aston Martin, mas também de como ele funciona nesse novo desafio que é completamente novo para ele. E a presença do pai Rubens tem sido útil de muitas maneiras, como ele disse assim que saiu do Vantage #10 que compartilha com Valentin Hasse-Clot e Derek Deboer levado ao Top 10 em Lusail.

"Um agradecimento especial ao meu pai por ter vindo ao Catar para me ver realizar meu sonho", disse Dudu. "Ele também está aprendendo, porque há muita tecnologia e coisas com as quais não estamos acostumados na Stock Car".

"Ele esteve comigo durante toda a jornada e me deu muitos conselhos, especialmente em relação à minha mentalidade. É ótimo tê-lo ao meu lado".

