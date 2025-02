F1: Brawn de Barrichello será leiloado no GP de Miami

O chassi 001/01 da Brawn GP da temporada de Fórmula 1 de 2009 será leiloado no GP de Miami, em 3 de maio de 2025. O veículo, um dos três únicos chassis desse tipo já construídos, foi pilotado por Rubens Barrichello na época.

O 001/01 foi usado pela primeira vez na abertura da temporada de 2009 na Austrália, onde a Brawn GP foi a sensação pela vitória e dobradinha dupla.

A construção foi caracterizada por um design de difusor duplo que otimizou o downforce aerodinâmico e deu à equipe uma clara vantagem. Essa tecnologia foi inicialmente controversa, mas acabou sendo reconhecida pela FIA como compatível com as regras.

Após a retirada da Honda da Fórmula 1 no final de 2008, Ross Brawn e Nick Fry assumiram a equipe e garantiram os motores Mercedes no último minuto. Apesar dos recursos financeiros apertados e do tempo de desenvolvimento limitado, a equipe dominou a primeira metade da temporada.

Jenson Button, que acabou conquistando o título em 2009, venceu seis das sete primeiras corridas, enquanto seu companheiro de equipe, Barrichello, subiu ao pódio várias vezes com o chassi 001/01. No final da temporada, a Brawn GP garantiu os títulos de pilotos e de construtores com Button - um sucesso sem precedentes para uma equipe recém-fundada.

Após a temporada, o chassi 001/01 foi entregue a Button, que o manteve em sua coleção particular até 2024. Agora ele será leiloado em Miami. O leilão será realizado como parte do programa de apoio ao GP, onde mais de 35 outros carros esportivos estarão em oferta.

"Esse carro representa o melhor conto de fadas da Fórmula 1 - um design revolucionário que redefiniu o que era possível", disse Louis Frankel, da casa de leilões Bonhams, que organizará o leilão. "O chassi 001/01 é um pedaço da história do automobilismo e sua oferta em leilão cativará colecionadores de todo o mundo. Temos a honra de oferecer essa oportunidade única no GP de Miami, um palco condizente com seu status lendário".

