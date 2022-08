Carregar reprodutor de áudio

O mineiro Lucas Staico, que soma mais de 20 títulos no kartismo, viveu um final de semana especial em sua temporada de estreia no automobilismo. Depois de assumir a vice-liderança da Fórmula 4 Brasil uma semana antes, o piloto de 17 anos comemorou sua primeira vitória na categoria com uma linda ultrapassagem no “S” do Senna, em Interlagos, na última volta da corrida que fechou a 3ª etapa do campeonato, disputada neste domingo (7).

Lucas Staico, que integra a equipe TMG Racing, teve problemas na tomada de tempos e nas duas primeiras corridas e não conseguiu lutar pela ponta em ambas, ainda no sábado (6), terminando em 4º e 15º, respectivamente. No domingo, porém, largando na quarta posição, o mineiro fez uma bela prova e atacou no momento correto para superar cada um dos três concorrentes à sua frente.

Depois de assumir o terceiro lugar, Staico – sempre muito rápido – aproximou-se de Pedro Clerot e de Nicholas Monteiro, que andavam sempre muito juntos e lideravam a corrida. Na segunda tentativa o mineiro superou o líder do campeonato para tornar-se o segundo colocado. Lucas Staico, então, novamente teve que impor um ritmo muito forte para se aproximar do líder, que aproveitou a disputa para abrir boa distância.

Com a rápida aproximação de Staico ao líder da prova, as últimas voltas foram intensas. E, exatamente na abertura da última volta, no famoso “S” do Senna, o piloto da TMG Racing superou Monteiro, seu companheiro de equipe, para abrir caminho para sua primeira vitória no automobilismo.

“Estou muito contente, claro. Essa vitória ‘bateu na trave’ algumas vezes antes, mas desta vez deu certo”, resume o piloto. “Após a etapa anterior, os carros foram sorteados novamente e agora pude ter melhor velocidade de reta, que era o que faltava para que eu pudesse lutar por vitórias. Consegui ser rápido neste domingo e passar os três pilotos que estavam à minha frente. Foi uma vitória apertada, disputada até os últimos momentos e com uma ultrapassagem sobre meu companheiro de equipe, o que exigiu um cuidado ainda maior para não prejudicar o trabalho do time, que colocou dois carros no pódio. Consegui mostrar meu potencial e vou muito animado para a próxima etapa”, completou o vice-líder do campeonato.

A 4ª etapa da Fórmula 4 Brasil, categoria reconhecida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e que oferece pontuação para a Super Licença exigida para ser piloto de Fórmula 1, será disputada entre os dias 2 e 4 de setembro no Autódromo Velocitta, em conjunto com a Stock Car Pro Series.

Confira os primeiros colocados na tabela de classificação da Fórmula 4 Brasil:

1 Pedro Clerot – 178 pontos

2 Lucas Staico – 101

3 Vinícius Tessaro – 74

4 Nicholas Monteiro – 72

5 Nicolas Giaffone – 63

CAOS na Alpine, Ricciardo e mais: Giaffone opina sobre FÉRIAS DOIDAS da F1 e fala de Drugovich; veja

OUÇA AGORA MESMO

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: