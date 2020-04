Caio Collet inicia testes de pré-temporada da F-Renault Eurocup

O brasileiro Caio Collet, de 17 anos, viveu diretamente nos últimos dias o grande impacto que o novo coronavírus vem causando mundialmente. Ao lado de outros pilotos do Renault Sport Academy (Christian Lundgaard e Hadrien David) e do diretor do programa Mia Sharizman, o brasileiro ficou em quarentena em um hotel na ilha de Tenerife, na Espanha, onde participava de atividades para o início da temporada 2020.

Hóspedes do hotel foram diagnosticados com o novo vírus, o que provocou a quarentena dos demais hóspedes e funcionários. Collet, que estava no hotel desde o dia 20 de fevereiro, felizmente não apresentou nenhum sintoma da doença e foi liberado nesta terça-feira, dia 10.

O piloto seguiu direto para Valência, também na Espanha, onde inicia na quarta e quinta-feira (11 e 12) os testes da pré-temporada da Fórmula Renault Eurocup.

“Ficamos no hotel desde o dia 20 de fevereiro, mas felizmente não tivemos nenhum sintoma, conseguimos seguir nossos treinamentos na parte física durante estes dias e agora vamos direto para Valência para os primeiros testes da pré-temporada”, contou aliviado.

“Estou bem animado para o campeonato deste ano e vamos trabalhar para evoluir durante os testes e chegarmos bem preparados para a 1ª etapa”, completou o brasileiro, que fará sua segunda temporada na categoria.

Galeria Lista Caio Collet 1 / 13 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 2 / 13 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 3 / 13 Foto de: DPPI Caio Collet 4 / 13 Foto de: TRS Caio Collet 5 / 13 Foto de: TRS Caio Collet 6 / 13 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 7 / 13 Foto de: DPPI Caio Collet 8 / 13 Foto de: DPPI Caio Collet 9 / 13 Foto de: DPPI Caio Collet 10 / 13 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 11 / 13 Foto de: DPPI Caio Collet 12 / 13 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 13 / 13 Foto de: Divulgacao

Em virtude do coronavírus, a Fórmula Renault Eurocup também anunciou no início da semana o cancelamento da etapa de Monza, na Itália, que aconteceria em abril. Desta forma o campeonato só terá início em maio, em Silverstone (Ing). A etapa italiana foi substituída pelo circuito de Hockenheim, na Alemanha, que receberá as provas em outubro.

Para a pré-temporada, estão mantidos os testes em Valência esta semana, bem como Barcelona nos dias 14 e 15 e Paul Ricard, na França, no final do mês.

A temporada 2020 será a terceira de Collet nos monopostos. Em 2018, ele estrou na Fórmula 4 e conquistou de forma arrasadora o título do campeonato francês. No ano passado, foi o melhor estreante da F-Renault Eurocup, vencendo 10 das 20 provas entre os novatos. Também foi seis vezes ao pódio no geral, uma delas na preliminar do GP de Mônaco da F-1.

Este ano, o objetivo é brigar pelo título da Fórmula Renault Eurocup no geral. A temporada terá 10 rodadas duplas, passando pelas principais pistas da Europa e também com uma etapa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

O carro da categoria é o F3 R homologado pela FIA, com chassis Tatuus F.3 T-318, monocoque de carbono FIA F.3 2018 e com Halo, impulsionado por um motor Renault de 270 cavalos.

Confira a programação da Fórmula Renault Eurocup 2020:

Testes Pré-temporada

11 e 12 de Março – Valência (Espanha)

14 e 15 de Março – Barcelona (Espanha)

31 de Março e 1º de Abril – Paul Ricard (França)

Etapas 2020

8-10 Maio: Silverstone (Inglaterra)

21-24 Maio: Mônaco (Mônaco)

29-31 Maio: Paul Ricard (França)

26-28 Junho: Zandvoort (Holanda)

23-25 Julho: Spa-Francorchamps (Bélgica)

4-6 Setembro: Nürburgring (Alemanha)

25-27 Setembro: Hungaroring (Hungria)

2-4 Outubro: Hockenheim (Alemanha)

9-11 Outubro: Barcelona (Espanha)

13-14 Novembro: Yas Marina (Abu Dhabi)