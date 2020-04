Nasr tem estreia na Indy confirmada no próximo domingo

Felipe Nasr fará sua estreia na Indy no próximo domingo, em St. Petersburg, na abertura do campeonato de 2020. O brasileiro correrá pela Carlin e impressionou a equipe na sessão de testes no Circuito das Américas, no mês passado, além do teste em Sebring na semana passada.

O brasileiro de 27 anos competiu com a Carlin no campeonato na Fórmula 3 Inglesa em 2011 e depois na GP2 em 2013 e 2014.

"É bom ver que todo o trabalho que reunimos neste programa finalmente valeu a pena. Sou grato a Trevor Carlin por me dar a oportunidade de guiar o #31 neste fim de semana e a Chevy por apoiar este programa."

"Estou muito interessado em contribuir para a equipe com minha experiência e meus conhecimentos e, esperançosamente, mostrar que a velocidade que tivemos em Sebring há alguns dias se traduzirá nas ruas de St. Petersburg. Sei que a equipe tem trabalhado muito durante as férias e estou muito empolgado em ir para a pista logo na manhã de sexta-feira.”

Sérgio Sette Câmara, que compartilhou o carro #31 nos testes, foi anunciado ontem como piloto de testes e reserva da Red Bull/AlphaTauri e assumiu um papel semelhante com a equipe com a Dragon, na Fórmula E.

Carlin também revelou por meio das redes sociais que Conor Daly retornará à equipe para as corridas no Texas, Richmond, Iowa e World e Gateway, no lugar de Max Chilton.

Confira imagens dos testes da Indy em Austin