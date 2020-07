Caio Collet vence em Monza e lidera Fórmula Renault Eurocup

O hino nacional brasileiro tocou neste sábado na Itália. Caio Collet venceu a segunda corrida da etapa de abertura do campeonato 2020 da Fórmula Renault Eurocup em Monza. Somando o terceiro lugar, conquistado na prova de sexta-feira (10), Collet deixa a etapa na liderança da competição, com 40 pontos.

Integrante do Renault Sport Academy, Collet está em sua segunda temporada na Renault Eurocup. No ano passado, foi campeão entre os estreantes, com 10 vitórias e seis pódios no geral. A conquista deste sábado, no entanto, foi a primeira vitória do piloto no geral da competição e marcou sua 20ª corrida consecutiva na zona de pontos na categoria.

Largando da segunda posição com o carro #1 da equipe R-ace GP, Collet mostrou força e agressividade desde a largada da prova deste sábado, ficando bem próximo do pole Victor Martins.

Ainda na primeira volta, um acidente envolvendo alguns carros, provocou a entrada do safety car e o carro de segurança permaneceu na pista por cerca de 10 minutos.

Na relargada, Collet seguiu à caça do então líder e, com uma bela manobra, assumiu a ponta na sétima das 16 voltas disputadas para chegar à vitória.

“Estou extremamente feliz por conquistar minha primeira vitória”, comemorou Collet. “Foi uma corrida muito difícil, mas consegui me manter entres os ponteiros na relargada. O Victor estava mais vulnerável e ganhei vantagem em cima disso. Uma vez na liderança, tentei forçar o máximo possível, mas a diferença era bem apertada entre os três primeiros”, lembrou.

“Também estou contente por ver que conseguimos melhorar nosso ritmo de ontem pra hoje. Gostaria de agradecer a toda equipe R-ace GP, à Renault Sport Academy e a todos os meus parceiros pela oportunidade de estar aqui”, continuou Collet.

“Esta foi só a primeira etapa da temporada. Então, vamos continuar trabalhando forte para nos mantermos no pódio”, finalizou.

A segunda etapa da Fórmula Renault Eurocup será disputada dentro de duas semanas, entre os dias 24, 25 e 26 no autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola.

Classificação após a 1ª etapa (Top-10):

1. Caio Collet (Bra) 40 pontos

2. Franco Colapinto (Arg) 40

3. Michael Belov (Rus) 22

4. Victor Martins (Fra) 19

5. Alex Quinn (GB) 18

6. Tijmen van der Helm (Hol) 14

7. Hadrien David (Fra) 14

8. Wiliam Alatalo (Fin) 10

9. Amaury Cordeel (Bel) 8

10. Laslo Toth (Hun) 6

