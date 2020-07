O brasileiro Caio Collet iniciou a temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup subindo ao pódio nesta sexta-feira (10) no circuito de Monza, na Itália. Após largar da sexta posição, o piloto do Renault Sport Academy imprimiu um ritmo forte, subiu para quarto na largada e, na metade da prova, assumiu o terceiro lugar.

Neste sábado (11), acontecerá a segunda prova da rodada dupla e Collet parte da segunda posição no traçado italiano de 5,793 km. A corrida terá sua largada às 4h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook da Renault Sport.

A bordo do Renault #1 da equipe R-ace GP, Collet ficou satisfeito com sua estreia na temporada, que marca seu segundo ano na categoria (foi campeão entre os estreantes em 2019 e quinto no geral).

“Muito bom começar a temporada com um pódio. Larguei em sexto lugar e preferi não assumir muitos riscos nesta primeira corrida, tentando chegar ao pódio e marcar pontos importantes para o campeonato”, declarou o brasileiro de 18 anos.

“Gostaria de agradecer a toda equipe, pois fizemos um bom trabalho com o nosso carro e acredito que progredimos em alguns pontos para amanhã. Estou muito feliz e vamos trabalhar duro para poder brigar pela vitória na segunda corrida”, completou Collet.

Um dos principais campeonatos na formação de jovens pilotos, a Fórmula Renault realiza em 2020 sua 50ª edição.

Os 10 primeiros na Corrida 1 em Monza:

1 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT 17 voltas

2 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 1.084

3 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 1.762

4 #73 Tijmen van der Helm (Hol) FA RACING + 5.923

5 #44 Michael Belov (Rus) M2 COMPETITION + 7.371

6 #71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING + 7.861

7 #17 Hadrien David (Fra) MP MOTORSPORT + 8.499

8 #27 Ugo de Wilde (Bel) ARDEN + 9.198

9 #3 Petr Ptacek (CZE) R-ACE GP +10.396

10 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX + 11.252

Grid de Largada Corrida 2:

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 1:47.112

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP 1:47.418

3 #71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING 1:47.498

4 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT 1:47.579

5 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN 1:47.587

6 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT 1:47.599

7 #3 Petr Ptacek (CZE) R-ACE GP 1:47.627

8 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX 1:47.691

9 #44 Michael Belov (Rus) M2 COMPETITION 1:47.795

10 #73 Tijmen van der Helm (Hol) FA RACING 1:47.796