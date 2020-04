A temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup teria na próxima semana, em Monza, mas em virtude da pandemia causada pelo coronavírus, as etapas iniciais foram adiadas e a previsão no momento é que o campeonato se inicie no final de junho em Zandvoort, na Holanda.

Além do calendário provisório, com a realização das 10 etapas programadas para 2020, todas em rodada dupla, a Fórmula Renault Eurocup também anunciou uma mudança na pontuação da superlicença para o campeão da temporada.

Em votação, realizada junto à Federação Internacional de Automobilismo, a pontuação aumentou de 15 para 18 pontos. Lembrando que a superlicença é o documento que habilita os pilotos a competirem na Fórmula 1 (eles precisam somar 40 pontos até chegarem lá).

Outra novidade para esta temporada na categoria está no motor do carro. O propulsor da Renault passa de 270 para 300 cavalos de potência.

Mais rápido na única sessão de testes da pré-temporada, realizada em março em Valência, Caio Collet voltou ao Brasil e está com a família em São Paulo. Como a maioria dos pilotos das principais categorias do mundo, ele tem seguido as recomendações das autoridades de saúde e se dedicado aos exercícios físicos e também treinado algumas horas no simulador em sua casa.

“Este é um momento difícil para o mundo todo. Temos de cuidar de nós e dos outros, pois só nos unindo poderemos superar essa pandemia. Depois dos testes em Valência, quando foram anunciados os cancelamentos das demais sessões que aconteceriam em março, bem como das primeiras etapas, decidi voltar ao Brasil e ficar com minha família”, contou Collet, que completou 18 anos na última sexta-feira.

“A categoria está trabalhando para mantermos as 10 etapas previstas e também já anunciou uma mudança na pontuação para a superlicença. Ainda teremos essa novidade no motor, com 30 cavalos a mais. Então, tem tudo para ser uma temporada muito competitiva e empolgante. Não vejo a hora de voltar a acelerar, mas agora precisamos nos manter seguros e fazer a nossa parte até que tudo volte ao normal”.

Esta será a terceira temporada de Collet nos monopostos. Após estrear na F4 Francesa em 2018, quando ficou com o título, ele foi campeão entre os estreantes da Fórmula Renault Eurocup em 2019, com 10 vitórias. Nesta temporada, o brasileiro segue na equipe R-ace GP e o objetivo é brigar pelo título no geral.

Confira o calendário provisório da Fórmula Renault Eurocup:

1ª etapa – 26 a 28 de Junho - Zandvoort (Holanda)

2ª etapa – 9 a 11 de Julho – Monza (Itália)

3ª etapa – 23 a 25 de Julho – Spa-Francorchamps (Bélgica)

4ª etapa – 7 a 9 de Agosto – A ser confimado

5ª etapa – 4 a 6 de Setembro – Nurburgring (Alemanha)

6ª etapa – 25 a 27 de Setembro – Hungaroring (Hungria)

7ª etapa – 9 a 11 de Outubro – Barcelona (Espanha)

8ª etapa – 22 a 24 de Outubro – Abu Dhabi (Emirados Árabes)

9ª etapa – 7 a 8 de Novembro – Hockenheim (Alemanha)

10ª etapa – 13 a 15 de Novembro – Paul Ricard (França)