A EuroNASCAR Esports Series começará no dia 21 de abril na plataforma iRacing e incluirá oito eventos, com os últimos três servindo como playoffs e com pontuação em dobro.

Até aí, nenhuma novidade, já que várias das principais categorias mundiais estão organizando provas virtuais com seus competidores. Acontece que os pilotos da categoria virtual também ganharão pontos no campeonato real.

“Antes de tudo, este é um momento desafiador e encorajamos todos a serem inteligentes e permanecerem seguros. É muito importante conectar e apoiar nossos fãs, competidores e parceiros”, disse o CEO da categoria, Jerome Galpin.

“A EuroNASCAR Esports Series é uma ótima maneira de proporcionar corridas e entretenimento enquanto se voltar ao normal. Este também é um bom meio de trazer uma dimensão virtual e continuar a desenvolver nossa muito bem sucedida NASCAR Whelen Euro Series.”

A temporada virtual começará no dia 21 de abril no Daytona International Speedway com uma corrida no traçado misto. O calendário da temporada de pontuação começará na semana seguinte, em 28 de abril, no Brands Hatch.

A programação também incluirá alguns dos mais famosos circuitos disponíveis no iRacing, incluindo na vida real - Brands Hatch e Zolder - e pistas americanas como Watkins Glen, o Roval de Charlotte e Indianapolis Motor Speedway.

