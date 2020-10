A primeira corrida da sétima etapa da Fórmula Renault Eurocup 2020, realizada nesta sexta-feira (23), em Spa-Franchorchamps, teve a disputa de apenas quatro voltas no traçado de 7km. Um acidente provocou uma bandeira vermelha e a pontuação foi dividida pela metade.

O brasileiro Caio Collet cruzou a linha de chegada em sétimo lugar, após largar da 11ª posição. O grid foi definido horas antes da largada e os pilotos também contaram com condições de pista molhada.

A vitória ficou com o argentino Franco Colapinto, seguido pelo francês Victor Martins e o britânico Ugo de Wilde. Neste sábado, voltam à pista para a disputa da segunda prova, às 5h45 (de Brasília). Collet largará da terceira posição com o F-Renault #1 da equipe R-ace GP.

Com o resultado desta sexta, o brasileiro de 18 anos segue na vice-liderança, com 214 pontos. Collet largou bem e, logo na primeira volta, já aparecia entre os sete primeiros. O piloto imprimia um ritmo forte e tinha chances de chegar mais à frente, mas, faltando pouco mais de 17 minutos para o término da prova, o britânico Reshad de Gerus saiu da pista e bateu, causando a entrada do safety car.

Com o aumento da chuva, as dificuldades para a retirada do carro de De Gerus e complicações no reparo do guard rail, a prova foi encerrada com bandeira vermelha, quando faltavam 13 minutos para o final.

“Foi complicado. Não conseguimos acertar muito bem o carro. No ano passado, na chuva, fui muito rápido. Quinze dias atrás em Barcelona, também estávamos rápidos no molhado, então é até um pouco difícil explicar por que não tivemos um bom rendimento”, comentou Collet.

“Mas estamos trabalhando forte com a equipe para encontrarmos a melhor solução. Além disso, neste sábado, há chances da corrida ser disputada sem chuva. Isso realmente deve mudar bastante coisa. No seco, acredito que teremos um bom ritmo e um carro para brigar pela vitória”, completou o piloto, que é integrante do Renault Sport Academy e soma nove pódios em 2020, sendo três vitórias.

A corrida deste sábado será exibida ao vivo pelo YouTube e Facebook da Renault Sport.

Confira os resultados em Spa (Top-10):

Corrida 1

1 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT 4 voltas

2 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX +0.936

3 #27 Ugo de Wilde (GB) ARDEN + 5.358

4 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 7.233

5 #12 Kas Haverkort (Hol) MP MOTORSPORT + 8.673

6 #71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING + 10.428

7 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 11.767

8 #17 Hadrien David (Fra) MP MOTORSPORT + 14.305

9 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT + 15.430

10 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 17.035

Grid Corrida 2

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 2min16s319

2 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT 2min16s443

3 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP 2min17s090

4 #71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING 2min17s107

5 #27 Ugo de Wilde (GB) ARDEN 2min17s117

6 #17 Hadrien David (Fra) MP MOTORSPORT 2min17s249

7 #12 Kas Haverkort (Hol) MP MOTORSPORT 2min17s335

8 #73 Tijmen van der Helm (Hol) FA RACING 2min17s378

9 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH 2min17s440

10 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT 2min17s451

Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Victor Martins (Fra) 235

2. Caio Collet (Bra) 214

3. David Vidales (Esp) 143

4. Franco Colapinto (Arg) 126,5

5. Alex Quinn (GB) 81

6. Lorenzo Colombo (Ita) 70

7. Grégoire Saucy (Sui) 68,5

8. Wiliam Alatalo (Fin) 68

9. Ugo de Wilde (GB) 46,5

10. Hadrien David (Fra) 45