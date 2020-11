A temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup chegou ao seu final neste domingo (15) com a segunda corrida da 10ª etapa no circuito de Paul Ricard, na França. Já com o vice-campeonato garantido, o brasileiro Caio Collet, da equipe R-ace GP, encerrou a disputa na quarta colocação.

Campeão entre os estreantes em 2019, o paulista de 18 anos completou seu ciclo em uma das principais categorias do automobilismo de base europeu. Na temporada 2020, foram 12 pódios em 20 corridas, sendo cinco vitórias, seis segundos lugares e um terceiro.

Collet, que, ao lado do campeão Victor Martins, foi protagonista da temporada, também detém na categoria um recorde expressivo: em dois anos foram 34 corridas consecutivas entre os 10 primeiros e na zona de pontos.

A vitória na prova deste domingo ficou com o italiano Lorenzo Colombo, que partiu da pole position. Martins foi o segundo e o argentino Franco Colapinto, o terceiro. Collet encerra a temporada com 304 pontos, quase 100 de vantagem para o terceiro colocado no campeonato.

“Não foi o resultado final que gostaríamos na corrida de hoje. Na primeira volta, cai de terceiro para quarto e foi difícil buscar a recuperação. Na prova de sábado, estávamos mais rápidos e acredito que hoje todos evoluíram mais um pouco. Com isso, não consegui ultrapassar e chegar mais à frente”, comentou Collet, integrante da academia de pilotos da Renault.

“Acredito que foi uma temporada positiva, com três poles, cinco vitórias e o total de 12 pódios. Infelizmente, nas etapas finais, tivemos dois abandonos, que fugiram do nosso controle e isso custou bastante, principalmente na briga pelo título”, lembrou o brasileiro, referindo-se ao toque que levou em Ímola (ITA) e à quebra do câmbio em Hockenheim (ALE).

“Fizemos o nosso melhor o ano todo. Gostaria de agradecer muito à equipe R-ace GP e aos meus patrocinadores por mais uma temporada e agora vamos ver o que 2021 nos reserva”, finalizou.

Resultados em Paul Ricard (top-10):

Corrida 2 (domingo)

1 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH 16 voltas

2 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX + 0.768

3 #11Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 3.355

4 #1 Caio Collet (Bra) R-ace GP + 4.541

5 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 8.107

6 #3 Michael Belov (Rus) R-ACE GP + 12.368

7 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT + 16.863

8 #2 Elias Seppanen (Fin) R-ACE GP + 19.396

9 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 21.865

#71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING + 23.104

Corrida 1 (sábado)

1 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH 16 voltas

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ace GP + 1.349

3 #11Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 6.848

4 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX + 7.784

5 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 8.423

6 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 16.428

7 #93 Gregoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 13.885

8 #27 Ugo de Wilde (Bel) ARDEN + 16.967

9 #17 Hadrien David (Fra) MP MOTORSPORT + 17.382

10 #91 Paul Aron (Est) ART GRAND PRIX + 18.654

Classificação final do campeonato 2020 (top-10):

1. Victor Martins (Fra) 348

2. Caio Collet (Bra) 304

3. Franco Colapinto (Arg) 213,5

4. Alex Quinn (GB) 183

5. Lorenzo Colombo (Ita) 170

6. David Vidales (Esp) 169

7. Grégoire Saucy (Sui) 95,5

8. Wiliam Alatalo (Fin) 92

9. Ugo de Wilde (GB) 85,5

10. Hadrien David (Fran) 71

Todt fala sobre estado de saúde de Schumacher; conheça a verdade por trás do caso

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate

Your browser does not support the audio element.

.