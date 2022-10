Carregar reprodutor de áudio

Todo mês de janeiro, o sol quente de Palm Beach, Flórida, é o lar do maior evento automobilístico exclusivo da Ferrari no mundo. O Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza é uma celebração de todas as coisas Ferrari, e para a 32ª edição, a atenção especial é direcionada à Ferrari e à corrida de resistência mais icônica do mundo – as 24 Horas de Le Mans.

Acontecendo de 26 a 29 de janeiro no The Breakers em Palm Beach, o Cavallino Classic deste ano incluirá 150 Ferraris abrangendo décadas de produção de cavalos empinados. Vários aniversários da Ferrari serão comemorados para este evento especial, incluindo 70 anos do 250 MM, 340 MM, 625 TF e do 735 Sport, que chegaram em 1953. A Ferrari 330 MM, 330 LMB e 250 P de 1963 comemora seu 60º aniversário.

Photo by: Canossa Events

A atração principal do evento deste ano, no entanto, é a longa e célebre história da Ferrari com Le Mans. 2023 marca o 100º aniversário da lendária corrida; A Ferrari competiu pela primeira vez em 1949 e conquistou dezenas de vitórias na classe com 9 vitórias gerais nos anos seguintes. 24 Ferraris especiais que competiram em Le Mans ao longo dos anos vão enfeitar o gramado do The Breakers na classe principal em 28 de janeiro.

“A Ferrari tem sido uma grande protagonista em Le Mans por décadas, e sentimos a necessidade de celebrar este marco incrível com uma grande linha de Ferraris que fez a história da corrida mais celebrada do mundo”, disse Cavallino and Canossa Chairman e CEO Luigi Orlandini. "Em 2022, comemoramos o 75º aniversário da Ferrari com uma linha especial de carros representando cada ano da história da marca; agora queremos homenagear outro ícone do automobilismo: as 24 Horas de Le Mans".

32º Palm Beach Cavallino Classic homenageia o legado da Ferrari em Le Mans

32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 1 / 4 Foto de: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 2 / 4 Foto de: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 3 / 4 Foto de: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 4 / 4 Foto de: Canossa Events

Como um dos maiores eventos automotivos de inverno do mundo, o Cavallino Classic é sempre uma experiência emocionante, repleta de belos carros, comida requintada, paisagens incríveis e muito mais. A venda de ingressos para o Cavallino Classic 2023 abre em 1º de novembro; os proprietários de carros elegíveis podem enviar um e-mail para classic@cavallino.com agora mesmo para apresentar seus carros ao comitê de seleção. Você também pode se juntar a outros entusiastas e participantes em discussões sobre o Classic deste ano no FerrariChat.