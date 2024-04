A2RL inicia nova era do esporte autônomo em Abu Dhabi

Após anos de desenvolvimento, a A2RL realizará sua primeira corrida no lendário circuito Yas Marina de Abu Dhabi. No dia 27 de abril, a A2RL espera além de introduzir um novo tipo de automobilismo, mas também dar início a uma nova onda de desenvolvimento de tecnologia autônoma.

A A2RL reuniu equipes de engenheiros, cientistas e até mesmo o ex-piloto de Fórmula 1 Daniil Kvyat para transformar um carro de corrida de última geração em algo com vontade própria. As equipes, vindas dos Emirados Árabes Unidos, China, Alemanha, Hungria, Itália, Singapura e Estados Unidos, têm cada uma o mesmo carro para começar: um chassi construído pela Dallara, movido por um motor Honda turboalimentado de 550 cv de 2,0 litros ligado a uma caixa de câmbio de seis marchas. Uma versão modificada dos carros de 185 mph encontrados na Super Fórmula do Japão, agora chamados de EVA24, eles servem de base para as oito equipes desenvolverem.

Em vez de um piloto humano na cabine, os carros AR2L possuem vastas áreas de tecnologia: GPS, câmeras, sensores, computadores e muito mais no coração do carro. Essa tecnologia, e quão bem ela foi programada, decidirá quem chega ao lugar mais alto do pódio e permitirá que os espectadores também tenham uma visão de perto do que está acontecendo na corrida, pois oferecem visualizações de 360 graus. Se você sempre quis saber como é estar no centro de uma corrida, a A2RL permitirá que você faça exatamente isso.

A primeira corrida A2RL compreende dois eventos. O primeiro será revelador: AI versus Humano. Daniil Kvyat enfrentará um carro A2RL para ver se o homem ou a máquina é o mais rápido. Mais tarde, o evento principal dará início a uma nova geração de automobilismo: após anos de testes, simulações, fibra de carbono quebradas e milhares de galões de café, oito equipes competirão em uma série de corridas e desafios no dia 27 de abril por um prêmio de US$ 2,25 milhões para ver quem deu o maior salto na tecnologia de direção autônoma. Até hoje, não mais do que dois carros autônomos correram juntos, mas a final da A2RL verá quatro entrarem na pista pela primeira vez na história.

Um evento de corrida não seria o mesmo sem uma Fanzone. No local, a partir das 17h, a Fanzone estará aberta a todos. Lá, os visitantes poderão desfrutar de kart, simuladores de corrida Gran Turismo, food trucks, um museu imersivo de IA e muito mais. Haverá também a final da competição STEM da A2RL - um evento para fãs de corrida mais jovens que usarão seu conhecimento de codificação para mostrar o que podem fazer com pilotos A2RL em escala 1:8.

A razão para A2RL? Segurança, colaboração e avanço da tecnologia. Repetidas vezes, o automobilismo impulsionou o desenvolvimento da tecnologia e, quando se trata de autonomia, é hora dos carros de corrida voltarem a ocupar um lugar.

Vindo do grupo ASPIRE, o pilar de transição tecnológica do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada de Abu Dhabi, a A2RL está desafiando as equipes a criar um carro que possa funcionar e vencer inteiramente sem intervenção humana. Na pista, assim que os carros partirem, eles estarão sozinhos para terminar a corrida. A única maneira de um humano mudar seu curso é interrompê-lo remotamente - não há piloto oculto nos bastidores, tudo depende da tecnologia.

O objetivo é duplo. Em primeiro lugar, fazer um bom show para os fãs. Afinal, mais automobilismo é sempre uma coisa boa. A segunda é desenvolver tecnologia que possa ser utilizada nos automóveis de passageiros do futuro. As lições aprendidas aqui serão transferíveis e alimentadas em sistemas de segurança avançados que mantêm os condutores seguros na estrada, eventualmente, conduzindo, talvez, a automóveis que possam andar sozinhos.

A2RL não é algo passageiro, mas o início de um compromisso de anos para desenvolver o futuro da tecnologia de segurança, e será tremendamente divertido assistir enquanto isso acontece.

Assista à transmissão ao vivo da corrida aqui ou acesse a2rl.io para obter mais informações.