Autosport Awards celebra os melhores do automobilismo

Carregar reprodutor de áudio

LONDRES, 7 DE FEVEREIRO: As estrelas da Fórmula 1 Max Verstappen e Lando Norris conquistaram as principais honras no 36º Prêmio Autosport em Londres na noite do último domingo (6), enquanto o jantar de gala celebrou as conquistas da emocionante temporada de corridas de 2021.

Mais de 700 convidados estiveram presentes no prestigiado evento blue riband, fazendo um regresso bem-vindo depois que a Covid-19 obrigou a edição de 2020 a ser realizada virtualmente.

Verstappen foi eleito Piloto Internacional do Ano pelos leitores da Autosport, com Norris levando o prêmio de Piloto de Competição Britânico.

A view of the event in full swing from the balcony. Photo by: Motorsport Images

Norris é um antigo vencedor, juntamente à estrela da Mercedes George Russell, do Prêmio Jovem Piloto Aston Martin Autosport BRDC, que é ferozmente disputado todos os anos em uma árdua sessão de testes em Silverstone.

No domingo à noite, Zak O'Sullivan juntou-se a esses dois nomes na lista de honra neste prestigioso prêmio, ao lado de ex-ganhadores lendários como David Coulthard e Jenson Button. O'Sullivan recebeu £ 200 mil (cerca de R$ 1,41 milhões) em seu orçamento de corrida para 2022 e um teste em um carro da Aston Martin Aramco Cognizant F1.

A cerimónia de entrega dos prémios foi realizada na sua tradicional localização no Grosvenor House Hotel, entretendo algumas das mais reputadas personalidades do esporte a motor.

Red Bull RB-16B F1 car on display outside the venue as guests begin to arrive. Photo by: Motorsport Images

Os prêmios e vencedores foram os seguintes:

Piloto de Competição Britânico do Ano – Lando Norris

Piloto Internacional do Ano – Max Verstappen

Estreante do Ano – Oscar Piastri

Carro de Corrida do Ano – Red Bull Racing RB16B

Piloto de Rali do Ano – Sebastien Ogier

Carro de Rali do Ano – Toyota Yaris WRC

Piloto Nacional do Ano – Ash Sutton

Prêmio Aston Martin Autosport BDRC – Zak O’Sullivan

Piloto de esports do Ano – Frederik Rasmussen

Equipe de esports do ano – Coanda Simsport

O Prêmio de Pioneirismo e Inovação deste ano foi para Alejandro Agag por sua década de trabalho no lançamento e crescimento do automobilismo elétrico. Ele fundou a Extreme E e a Fórmula E, que está agora em sua oitava temporada e alcançou o status de Campeonato Mundial da FIA.

Ambas as categorias promovem veículos elétricos e impulsionam o desenvolvimento tecnológico em baterias e motores eletrificados. A Extreme E destaca as realidades das mudanças climáticas, correndo em lugares remotos sob risco do aquecimento global.

A novidade para o Autosport Awards deste ano foi a Medalha de Ouro Autosport, que representou uma vida inteira de serviço ao automobilismo e um legado duradouro. O prêmio inaugural foi entregue ao ex-presidente da FIA, Jean Todt, por seus serviços em três capítulos significativos na história do automobilismo; sucesso nos ralis e nas 24 Horas de Le Mans com a Peugeot, domínio da Fórmula 1 nos anos 2000 com Ferrari e Michael Schumacher e, mais recentemente, 12 anos como presidente da FIA, conduzindo uma agenda transformadora na governança do automobilismo e segurança rodoviária.

Stefano Domenicali presents Jean Todt with his award on stage. Photo by: Motorsport Images

O Autosport Awards 2021 será transmitido na Sky Sports F1 na quarta-feira, 9 de fevereiro, às 16h30 no horário de Brasília.

O Autosport Awards 2022 será em 4 de dezembro.

Max Verstappen, Campeão Mundial de Fórmula 1 de 2021, disse: "Um grande obrigado a todos os fãs por me votarem como Piloto Internacional do Ano. Foi um ano muito intenso, mas o apoio que recebi foi incrível. Também gostaria de agradecer à Red Bull e à Honda por me fornecerem um carro vencedor. O objetivo final era vencer o mundial, e agora conseguimos é algo incrível".

Oliver Ciesla, CEO da Motorsport Network, empresa controladora da Autosport, disse: "Parabéns a Max, Lando, Jean, Alejandro e todos os outros vencedores. Que noite incrível tivemos no Autosport Awards. É ótimo ver tantos dos melhores da indústria se reunirem para celebrar um ano forte para o esporte. Foi um esforço tremendo para dar vida a este evento, com a incerteza contínua dada a pandemia. Obrigado a todos que fizeram disso uma realidade. Na Motorsport Network, nossa visão é ser a principal voz independente do mundo do automobilismo e esta prestigiosa noite demonstra mais uma vez nosso poder de convocação único em toda a indústria".

Oliver Ciesla, Chief Executive Officer Motorsport Network. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

F1: Red Bull ESCONDE segredos do novo carro, mas traz NOVIDADE em lançamento, com Verstappen e Pérez

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: