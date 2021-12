É uma noite fria e chuvosa de inverno de 2011. Dentro do pequeno restaurante italiano Stresa, encontro-me sentado a uma mesinha perto do armário, compartilhando um prato de massa com Jean Todt, que havia sido presidente da FIA por um curto tempo de dois anos, e Antonio Tajani, na época Vice-Presidente da Comissão Europeia, responsável pelo portfólio da indústria, que inclui todo o ramo automotivo europeia.

A conversa flui. Um jantar entre amigos e, enquanto discutimos para onde está indo o futuro da indústria automobilística, Jean surge com esta frase: "A FIA deveria criar um campeonato de corrida totalmente elétrico." O Campeonato ABB de Fórmula E nasceu e foi nada menos que a ideia de Jean Todt.

Dois anos antes, em 2009, quando ele foi eleito presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o estado do esporte a motor era, na melhor das hipóteses, incerto. A F1 esteve muito perto de uma divisão, com várias equipes ameaçando criar uma competição alternativa, e o presidente que estava saindo, Max Mosley, um homem com muitas conquistas em seu nome, foi forçado a deixar em circunstâncias difíceis.

Depois de 12 anos sob a gestão calma e firme de Jean, todos nós que amamos e vivemos o automobilismo podemos concordar em uma coisa: a sorte que temos de ter um homem como ele no comando da FIA.

Apenas algumas semanas atrás, a F1 colocou um final épico no que foi uma das melhores temporadas de sua história. Foi introduzido um novo limite de orçamento, bem como um novo Pacto de Concórdia que deu ao auge do automobilismo um caminho claro para o futuro.

O Campeonato ABB FIA de Fórmula E começou a correr em 2014 e já entregou sete temporadas de corridas elétricas, tornando-se uma competição forte e vibrante, com corridas no coração de cidades de todo o mundo. Outras competições como o Campeonato do Mundo de Rali, com um novo promotor forte, ou no kart, também estão fortes, adaptando-se ao novo panorama global.

Tive a sorte de testemunhar muitas dessas conquistas, algumas à distância e outras muito na linha de frente, como é o caso da Fórmula E, onde tive a sorte de trabalhar de mãos dadas com Jean na criação do nosso novo campeonato. São muitos os momentos em que o papel do presidente foi fundamental para o nosso sucesso, e seria preciso um livro completo para descrevê-los todos, mas como exemplo, quando lançamos o primeiro modelo do carro, no Salão Automóvel de Frankfurt em 2013, a única maneira de Jean Todt estar lá era acordar às 4 da manhã e dirigir seis horas para fazer o evento: e ele estava lá.

Sua obsessão pela segurança dos pilotos foi um dos melhores exemplos de verdadeira liderança que já vi. Muitos se opuseram à introdução do halo e, em algum momento, até eu me perguntei se era uma boa ideia, mas a determinação de Jean nunca enfraqueceu. Hoje, algumas vidas foram salvas devidas a essa decisão.

Segurança nas estradas, sua outra paixão, ele viajou incansavelmente pelo mundo promovendo práticas de direção e estradas mais seguras e usando sua influência como presidente da FIA e enviado especial das Nações Unidas para a segurança no trânsito e salvar vidas nas estradas.

Quanto a mim e o que posso dizer, Jean Todt confiou em mim e me deu minha grande chance, a de me tornar o promotor da Fórmula E. Ao longo dos anos, ele sempre esteve lá para mim. Acompanhado de sua incrível parceira, Michelle Yeoh, e de seu filho, meu querido amigo Nico, ele e sua família são um pilar pessoal para mim. Um exemplo de muito trabalho, honestidade e determinação. Agradeço profundamente a ele e a tudo o que fez e continuará a fazer pelo nosso amor comum: o automobilismo.

