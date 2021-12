Nesta sexta-feira (17), a Federação Internacional de Automobilismo realizou a eleição que definiu a nova gestão do principal órgão regulador do esporte a motor no mundo. Mohammed ben Sulayem foi eleito o novo presidente, assumindo o cargo no lugar de Jean Todt após 12 anos.

Todt completou seu terceiro e último termo como presidente da FIA neste ano, e agora passará o comando do automobilismo a Sulayem, de 60 anos, após a eleição na Assembleia Geral.

Sulayem derrotou Graham Stoker, que era o candidato da situação, sendo vice-presidente desportivo da gestão Todt, vencendo com 61,6% dos votos.

O emiradense teve uma longa carreira como piloto de Rally, vencendo por 14 vezes o Campeonato de Rally do Oriente Médio, sancionado pela FIA, antes de trocar os carros pelos cargos administrativos. Ele foi o primeiro árabe eleito ao Conselho Mundial do Esporte a Motor da FIA, servindo anteriormente como vice-presidente desportivo na Federação.

Em 2009, ele também supervisionou a adição do GP de Abu Dhabi ao calendário da Fórmula 1, além de sua primeira edição.

Sua eleição marca um momento inédito na história da Federação, sendo o primeiro não-europeu a ocupar o cargo máximo da FIA, tendo o apoio de confederações nacionais importantes em sua campanha, como a do Reino Unido.

Falando ao Motorsport.com mais cedo neste ano como parte da série #ThinkingForward, Sulayem sentia que havia uma necessidade de expandir o esporte, tornando-o mais acessível ao redor do mundo, incentivando campeonatos regionais que ajudem a trazer jovens talentos para as corridas.

"Eu pretendo criar caminhos melhores e mais acessíveis para jovens pilotos", disse em julho. "Essa é a mudança. Você não pode apenas repetir o que o presidente anterior fez, porque não vai funcionar. Os desafios são diferentes".

"Como eu disse, o panorama está mudando, mas isso não me fará mudar do principal: criar caminhos melhores e mais acessíveis para os jovens".

