AO VIVO: Acompanhe o sábado do Ultimate Drift em São Paulo

O sambódromo do Anhembi não é apenas para samba. Neste sábado, a passarela do Carnaval de São Paulo recebe pela primeira vez um evento de primeira linha do automobilismo nacional, com uma etapa válida para o Campeonato Brasileiro de Drift e a Copa do Brasil.

O vencedor do Brasileiro será dado pelos resultados das duas primeiras etapas, realizadas em Balneário Camboriú (SC) somadas às duas etapas que serão disputadas em São Paulo. Já a Copa do Brasil considera apenas as duas etapas no Sambódromo.

Em setembro o Ultimate Drift realizou a primeira etapa do campeonato em Balneário Camboriú e bateu recordes mundiais de visualizações no streaming. Foi ultrapassada a marca de 1.2 milhão de views.

O evento realizado seguiu todos os protocolos sanitários e reuniu 44 competidores. A etapa deste fim de semana no sambódromo em São Paulo já conta com mais de 30 pilotos inscritos.

A primeira edição contou com retorno de algumas lendas do drift no Brasil como Márcio Kabeça, JJ, Sérgio Hanazono e Hashimoto além dos grandes nomes do cenário atual do como João Barion, Erick Medici, Renato Garcia, Bruno Bar e Bruna Genoin entre outros.

Durante o final de semana serão disputadas duas etapas com um treino classificatório em cada para definir os 32 melhores que irão disputar a chave de batalhas. Depois disso será disputada a repescagem e as batalhas que definirão os vencedores.

Confira a programação do final de semana:

Sábado (21/11)

08:00 às 08:45 – Warm-up

09:00 às 11:30 – Classificação

12:30 às 14:30 - Repescagem

15:30 às 17:30 – Top 16

Domingo (22/11)

08:00 às 08:45 – Briefing

09:00 às 10:30 – Super Classificação (1 volta, se zerar volta para repescagem)

11:00 às 13:00 - Repescagem Top 32

14:30 às 16:00 – Top 16

