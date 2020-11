A CECA (Comissão Estadual de Controle Ambiental) do Rio de Janeiro decidiu prorrogar a decisão sobre conceder ou não a licença ambiental prévia para a construção do autódromo na Floresta do Camboatá, em Deodoro. A reunião, que aconteceu na tarde da última quinta-feira (19), foi antecedida de polêmicas, com denúncias de pressão política para que a autorização fosse concedida.

Com o adiamento da decisão sobre a licença ambiental, agora a prefeitura e a empresa Rio Motorsports têm mais tempo para complementar os estudos sobre a área atingida. Dos conselheiros presentes na reunião, três votaram pela rejeição de imediato da licença, enquanto dez optaram pela alternativa vencedora.

O autódromo de Deodoro chegou a ser especulado como possível casa da Fórmula 1 no Brasil a partir de 2021, mas a polêmica foi encerrada quando o governador de São Paulo, João Dória, confirmou que o GP do Brasil será sediado em Interlagos até 2025.

De acordo com denúncias feitas ao jornal O Globo, funcionários do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) disseram que o parecer do órgão que foi votado na reunião apontava irregularidades no projeto, mas teve sua conclusão sobre o indeferimento suprimida por pressão política.

