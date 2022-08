Aurelia Nobels é selecionada para fase final do FIA Girls on Track - Rising Stars

Carregar reprodutor de áudio

A piloto Aurelia Nobels conquistou neste domingo (21) uma das quatro vagas para a fase final do FIA Girls on Track - Rising Stars, evento que chega neste ano em sua terceira edição. Após estar entre as selecionadas para disputar a primeira fase do evento na França, Aurelia foi destaque em Paul Ricard e está na final.

Foram dias de diversos testes para as pilotos que buscam a tão sonhada vaga na Academia Ferrari, visando uma oportunidade no seleto grupo de pilotos da escuderia italiana. Sendo grande destaque desde as primeiras atividades no kart, Aurelia passou por testes físicos e mentais até voltar ao Circuito Paul Ricard para a primeira fase de testes nos carros da Fórmula 4. Novamente muito competitiva em todas as sessões, a piloto garantiu sua vaga para disputar a final em novembro.

O resultado foi muito comemorado pela piloto que vem em grande preparação para alcançar seu objetivo principal de representar a Ferrari na próxima temporada. Após o sucesso no primeiro passo da seletiva, Aurelia Nobels retorna ao Brasil para os compromissos na F4 brasileira e segue o forte ritmo de treinos para chegar ainda mais competitiva na disputa da final na Europa nos próximos meses.

