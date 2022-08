Nigel Mansell lança linha oficial de colecionáveis digitais no Motorsport Multiverse

Carregar reprodutor de áudio

Nigel Mansell, campeão mundial de Fórmula 1 de 1992, lançou uma série de colecionáveis digitais oficiais no 30º aniversário de seu sucesso no campeonato na nova plataforma Motorsport Multiverse.

O Motorsport Multiverse está introduzindo uma nova e empolgante classe de colecionáveis com versões digitais licenciadas oficiais de memorabilia de corridas do mundo real. O Motorsport Multiverse oferece uma nova maneira envolvente de experimentar, coletar, trocar e ficar conectado com seus pilotos favoritos, a comunidade de corrida e o espírito das corridas.

Adorado por seus fãs em casa e apelidado de Leão pelos tifosi durante sua carreira na Ferrari, a determinação, velocidade e engenhosidade técnica únicas de Mansell lhe renderam 31 vitórias, incluindo quatro no GP da Grã-Bretanha. As vitórias de 1986 e 1987 com a Williams são consideradas uma das corridas mais celebradas e emocionantes daquela década. A vitória de Silverstone em 1991, a qual ele deu a Ayrton Senna uma carona de volta aos boxes, é comemorada com um colecionável digital. Mansell vendeu recentemente o carro original no leilão da RM Sotheby's em Mônaco.

Os fãs interessados ​​em possuir um dos colecionáveis ​​digitais de Mansell encontrarão uma variedade de opções, desde produtos de alta qualidade dos capacetes, macacões e luvas de corrida de Mansell, bem como imagens da coleção pessoal de Nigel e da coleção Motorsport Images, que tem a única história visual ininterrupta do Campeonato Mundial de F1 desde 1950. Muitos colecionáveis ​​digitais incluem vídeo original de Nigel discutindo a história por trás dos itens e imagens. A plataforma Motorsport Multiverse foi criada pela Motorsport Images em colaboração com os especialistas em colecionáveis ​​digitais Artema Labs.

De olho na sustentabilidade, o Motorsport Multiverse incorpora o uso de um design proprietário de blockchain. Essa nova arquitetura é energeticamente eficiente, proporcionando uma pegada de carbono reduzida, reduzindo substancialmente as taxas de gás e aumentando a velocidade das transações. Além disso, a inclusão de uma infraestrutura de segurança de última geração e controle dinâmico de ativos permite a introdução de novos recursos inovadores ao longo do tempo.

Nigel Mansell, Campeão Mundial de F1 de 1992, disse: “Estou emocionado por lançar minha coleção oficial de colecionáveis digitais no Motorsport Multiverse e espero que os fãs de todo o mundo gostem deles. Sempre me interessei por novas tecnologias e todos conhecem minha conexão especial com os fãs. Os colecionáveis digitais oferecem a chance de possuir algo raro, e os fãs podem se divertir colecionando e negociando”.

James Allen, que lidera a Motorsport Images, disse: “O envolvimento dos fãs no automobilismo está se desenvolvendo rapidamente e reconhecemos a necessidade de oferecer ofertas de alta qualidade para os fãs. Este é um mercado com um futuro de longo prazo. Todos nós amamos Nigel Mansell e que melhor lugar para começar nosso projeto do que com colecionáveis digitais oficiais, produzidos com Nigel, comemorando o 30º aniversário de seu dominante Campeonato Mundial de 1992. A carona que ele deu a Senna em Silverstone no ano anterior, no sidepod de seu carro, é um dos momentos icônicos da F1, que também demonstrou o espírito esportivo de Nigel e o respeito que existia entre os dois grandes campeões.”

Para visitar a plataforma e saber mais https://www.motorsportmultiverse.com/