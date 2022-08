Carregar reprodutor de áudio

A Motorsport Games Inc., desenvolvedora líder de jogos de corrida, editora e fornecedora de ecossistemas de eSports de categorias oficiais de automobilismo em todo o mundo, anuncia hoje seu game oficial da temporada 2022, NASCAR Rivals, a mais nova adição à franquia de games NASCAR oficialmente licenciada, colocará a diversão e a intensidade da NASCAR Cup Series nas mãos de usuários em todos os lugares com o console Nintendo Switch e incluirá novos recursos que elevam a experiência de condução dos jogadores. NASCAR Rivals, antes do lançamento em 14 de outubro de 2022, estará disponível para pré-venda a partir de 24 de agosto de 2022, nos principais varejistas e na Nintendo eShop (US$ 49,99). Um link para o trailer pode ser encontrado aqui.

“NASCAR Rivals é a mais recente experiência de corridas da Motorsport Games que atende aos fãs onde quer que estejam, dando aos pilotos da vida real e aos fãs da NASCAR a capacidade de levá-lo em movimento”, disse Dmitry Kozko, CEO da Motorsport Games. “À medida que continuamos a trabalhar ao lado da NASCAR para aumentar sua franquia de jogos, estamos empolgados em dar aos jogadores a oportunidade de se superar na pista onde quer que estejam, graças à portabilidade do Switch.”

Os players têm a oportunidade de competir e correr em uma variedade de modos diferentes em NASCAR Rivals. O ‘Race Now’ permitirá que os jogadores selecionem qualquer piloto/equipe e corram em qualquer pista da NASCAR Cup Series 2022. O ‘Modo Carreira’ dá aos jogadores a chance de criar seu próprio legado no esporte, juntando-se a uma equipe existente ou criando uma própria, personalizando seu piloto no processo. 'Desafios' colocará os jogadores em cenários inspirados em eventos de pista da vida real para ver se eles têm o que é preciso para completar o desafio.

NASCAR Rivals tem funções 'Multiplayer' apresentando aos usuários muitas opções para desafiar outros na pista. Os jogadores podem competir contra seus amigos usando o Nintendo Switch Joy Cons no modo 'Split Screen' ou competir online contra 15 outros jogadores em qualquer lugar do mundo com o recurso 'Multiplayer' online. Uma novidade no jogo é o recurso ‘Multijogador Local’, no qual os jogadores podem competir contra até sete outros jogadores em uma rede local.

O mais recente jogo do Nintendo Switch da Motorsport Games oferecerá aos pilotos a oportunidade de criar esquemas personalizados e únicos utilizando o "Paint Booth" aprimorado, que oferece aos fãs uma série de opções de personalização. Avatares de pilotos exclusivos também podem ser criados com uma variedade de aparências, logotipos de patrocinadores e muito mais.

NASCAR Rivals foi desenvolvido pela Motorsport Games para garantir que os fãs possam aproveitar ao máximo a intensidade e a emoção da NASCAR com maior acessibilidade através do console Switch portátil da Nintendo. Os fãs agora têm a capacidade de levar a NASCAR com eles e competir contra seus rivais em qualquer lugar, seja na pista de corrida, em casa e em todos os lugares.