O esporte a motor terá seu reinício da cidade de São Paulo, após o período de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. Nesta sexta-feira, em evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, o governador João Doria anunciou a permissão de volta às atividades do Autódromo de Interlagos.

"Evidentemente sem a presença de público. São esportes individualizados e controlados. As atividades do esporte a motor poderão ser retomadas nas regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo. Sempre com os devidos cuidados de protocolo sob orientação do centro de contingência de covid-19 do nosso comitê de saúde", disse o tucano.

"Será obrigatório o cumprimento fiel e rigoroso das medidas de segurança e restrição de público nas corridas, assim como testagem de pilotos e todos os profissionais que atuam nessas equipes, e fornecedores."

"Medição de temperatura é obrigatória e uso obrigatório de máscaras, além de outros protocolos, entre os quais o uso de álcool gel e sanitários de limpeza, manutenção e higienização de todas as instalações destes autódromos. E, logicamente, sem público presente nas provas."

Alguns representantes das principais categorias estiveram presentes, juntos com o secretário estadual de esportes e autoridades da administração municipal. A última atividade no Autódromo José Carlos Pace foi a etapa de abertura da Porsche Cup Brasil, no dia 14 de março, já sem público nas arquibancadas e com uma série de restrições de segurança para conter a covid-19.

