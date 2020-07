Motorsport.com lança serviço de assinatura na França

A Motorsport Network, a plataforma digital integrada que é o destino preferido de milhões de fãs do setor automotivo e automobilístico, está expandindo seu serviço premium de assinatura de conteúdo, começando pela França, com um roteiro para 10 idiomas em todo o mundo.

A Motorsport Network estabeleceu um programa de assinatura bem-sucedido em inglês, aproveitando a longa experiência e posição no setor de seus principais jornalistas e editores. A rede possui um programa de assinaturas bem estabelecido no Motorsport.tv, com conteúdo rico como o filme “Heroes” de Manish Pandey e acervo completo de Le Mans.

A oferta de assinatura tem como objetivo fornecer aos clientes conteúdo rico, perspicaz e divertido, respaldado pelo extenso arquivo de mídia da Motorsport Images, Motorsport.tv e Duke Videos. Os fãs também podem acessar conteúdo alimentado por dados da Motorsport Stats, que é um fornecedor confiável para muitos dos principais interessados ​​do setor.

A expansão do programa de assinatura faz parte da estratégia da empresa para melhorar a experiência do cliente e as ofertas exclusivas. A empresa anunciou recentemente seu programa Motorsport Rewards, que incentiva os clientes a ganhar recompensas por fazerem o que já desfrutam, como ler artigos e assistir a vídeos. Depois de fazer login na plataforma Motorsport Network, os clientes podem ganhar pontos em cartões-presente, assinaturas, relógios, roupas, pôsteres e belas artes, entradas em sorteios e códigos digitais para videogames.

Filippo Salza, EVP Racing e Automotive Business disse: “Estamos muito animados com o lançamento do nosso serviço de assinatura na França. Essa é uma das muitas etapas que planejamos executar nas propriedades globais que temos em nossa rede. Nosso público-alvo deseja acesso às últimas notícias e conteúdos selecionados, e como empresa continuaremos fornecendo isso e muito mais.”

Mehul Kapadia, COO da Motorsport Network, disse: “Essa expansão do nosso serviço de assinatura em mais regiões e idiomas faz parte de nossa estratégia para aprimorar a experiência do cliente e criar ofertas exclusivas. Com mais fãs querendo envolvimento contínuo com seu esporte favorito, este serviço de conteúdo premium manterá os fãs próximos de todos os aspectos da ação esportiva.”